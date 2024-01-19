Google中國工程師毆妻致死　此前一度傳出夫妻雙雙身亡

當地時間周二（16日），美國矽谷高級住宅區發生命案，早前一度傳出死者為一對來自中國的工程師夫妻，二人疑因裁員問題發生爭執，丈夫先槍殺妻子後再自殺。

不過，據最新消息指，妻子遭丈夫毆打致死，丈夫並未死亡，事件亦與裁員無關。



美國矽谷高級住宅區發生命案。（微博）

據美媒《世界日報》報道，洛思阿圖斯市（Los Altos）警方16日發現一宗公寓命案，死者為27歲的陳立人（Liren Chen，音譯）和27歲的于軒一（Xuanyi Yu，音譯），二人是一對來自中國的夫妻，均為Google工程師。

初步調查顯示，死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），陳立人槍殺妻子後再將槍口對準自己。至於案件背後的真正動機，當局仍在調查中。

不過，案情其後反轉，最新消息指出，真相是陳立人並未有死亡，案件亦與裁員無關。

二人是一對來自中國的夫妻。（網上圖片）

網傳消息指，二人為清華大學學士、聖地牙哥加利福尼亞大學（University of California, San Diego）碩士畢業，因裁員問題發生爭執最終釀成慘劇。有Google員工表示，二人在公司內表現優良，被視為高價值且受尊重的員工。

而由於案發地點為當地知名治安好且學區佳的地區，這宗命案還在當地華人群體中引發高度重視。