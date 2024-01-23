新疆阿克蘇地區烏什縣附近7.1級地震　有房屋倒塌至少3傷

中國地震台網正式測定，在1月23日凌晨2時09分，在新疆阿克蘇地區烏什縣附近發生7.1級地震，震源深度22公里。烏魯木齊、庫爾勒、喀什、伊寧等地震感強烈。震央附近之後多次餘震，其中最強達5.3級左右地震。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已啟動地震三級應急響應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。



據指出，克孜勒蘇州有房屋在地震中倒塌，有被壓在房屋內的兒童獲救。另外，烏什縣內有部份房屋、圍牆出現裂縫。當局指出，截至23日清晨6時，距離震中26公里的克孜勒蘇州阿合奇縣庫蘭薩日克鄉有3人受傷，已及時送往醫院救治，烏什縣暫未有傷亡報告。



2024年1月23日，阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震，當局在烏什縣英阿特村救出一名受傷村民。（央視圖片）

當地氣溫零下10度 民眾逃出戶外

地震發生時，烏什縣縣城震感強烈，該縣融媒中心工作人員表示，感覺6層高的大樓搖晃約1分鐘，值夜班人員迅速撤離大樓。縣城多個小區人員緊急疏散。有居民表示，連客廳的吊燈都掉了下來。目前，縣城氣溫在攝氏零下10度。

阿克蘇地區柯坪縣市民劉先生表示，地震發生後縣城很多人都跑到樓下躲避，一些人為了躲避餘震，已經開著汽車躲到空曠的地方。

烏魯木齊、博州、和田、喀什等地均有震感。烏魯木齊市民表示，家住17樓能夠感受到明顯晃動。

新疆阿克蘇地區烏什縣有民房在地震中受損。（央視圖片）

烏什縣一度停電 27班列車受影響

地震對震中附近電力供應造成影響，國網阿克蘇供電公司啟動應急響應，開展主配網設備排查。目前烏什縣各鄉鎮基本恢覆供電，縣內有部份房屋、圍牆出現裂縫，當地多次餘震。

新疆鐵路部門立即啟動應急預案，封鎖受地震影響的路段，緊急叫停相關旅客列車，並對鐵路設施進行全面檢查，至今共有27班列車受地震影響。

新疆克孜勒蘇州1月23日發生多次地震，救援人員前往震區搜救。（網上截圖）

根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共166次。

震中距阿合奇縣41公里、距烏什縣50公里、距柯坪縣92公里、距溫宿縣134公里、距阿克蘇市135公里，距阿克蘇地區137公里，距烏魯木齊市790公里。

本次地震周邊20公里內的村莊有拜什阿爾薩克、紅溝、台克其貝希、賽斯克鐵克能貝希、白勒爾、巴勒的爾麻紮，20公里內無鄉鎮駐地分布，50公里內的鄉鎮有亞曼蘇柯爾克孜族鄉、奧特貝希鄉。