中國衛星發布日本地震災後影像：建築物嚴重損壞　部分海域變陸地

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級地震，至今已致該縣213人死亡、567人受傷、52人失蹤。1月11日，日本政府將能登半島地震定為「極嚴重災害」。

《環球時報》從國內首家商業遙感衛星公司長光衛星，獲取了一組石川縣輪島市震後衛星影像。衛星圖顯示，地震造成當地建築物嚴重損壞、河水變渾、部分海域已經變成陸地。



該組衛星圖片由吉林一號高分03D16星於2024年1月5日拍攝，結合吉林一號寬幅01A星於2023年在當地獲取的衛星影像作出對比。

在地震之後，輪島市沿海建築受地震及次生災害衝擊，房屋及橋樑道路等倒塌嚴重，輪島市中心被燒毀部分過火面積約0.048平方公里。河底沉澱物因地震而攪動、出現土壤液化等導致水體變渾的情況。

部分海域在地震後變成陸地。1月9日，日本國土交通省下屬國土地理院發布的最新觀測結果顯示，在石川縣能登半島發生的黎克特制7.6級大地震後，導致能登地區地殼出現大幅變動。

其中，輪島市的變動最大，向西南方向水平移動了約2米，並隆起約1.3米。另一個重災區珠洲市則向西南方向移動了94.6厘米，隆起近90厘米，穴水町向西北移動93.5厘米，隆起約3厘米。