內地房市供需雙弱　北大報告：最壞時候仍未過去　短期盡快軟著陸

為了應對內地低迷的房地產市場，中央與地方政府去年頒布多項積極措施，試圖振作。但北京大學光華管理學院的最新報告指出，目前內地房地產市場仍現「供需雙弱」，房價呈下滑趨勢，「當前房地產風險存在低估，最壞的時候仍未過去」，短期內盡快軟著陸對於穩增長、防風險具有重要意義。



內地房地產行業不振，衝擊消費者與投資者信心。官方相繼祭出刺激政策，如北京和上海於去年11月放寬購房限制，包括降低購買第一套和第二套住房的頭期款比例等。在官方一系列措施提振下，內地房地產研究公司中國指數研究院（中指研究院）今年1月1日調查顯示，繼11月上漲0.05%後，12月新房價平均比上月上漲0.1%，連續第4個月微幅上漲。然而，《路透社》引述分析，指購房者的「情緒太弱」，相關措施恐無法達成長期影響。

與此同時，北京大學光華管理學院「光華思想力」宏觀經濟預測課題組1日發布的《加大政策力度，創新政策工具，促進經濟持續回升—2024年中國經濟展望與建議》，認為疫情帶來的「疤痕效應」仍然存在，銷售不好導致資金回籠效果不佳，房地產投資下滑將對整個國民經濟和2024年的有效需求恢復帶來很大的負面衝擊。

內地今年陸續爆出多宗房地產商倒債事件，學者鄭永年認為，內地數量型擴張的房地產已經到了終點。（新華社）

北大報告指出，2023年11月，內地70個大中城市新建商品住宅價格同比下降0.7%，環比下降0.4%，「房地產銷售和投資持續負增長」；如2023年1至11月房地產投資同比下降9.4%，降幅較前10個月擴大0.1%。在房地產需求方面，商品房銷售數據仍持續下滑，去年1至11月，商品房銷售面積同比下降8.0%，降幅較前10個月擴大0.2%；商品房銷售額同比下降5.2%，降幅較前10個月擴大0.3%。

在這份由北大光華管理學院院長劉俏，副教授顏色共同執筆的報告點明，居民消費不足是當前經濟問題的癥結。而導致消費不足的原因可以歸結為3個方面：第一，疫情所帶來的「疤痕效應」仍然存在，居民信心不足，預期較弱；第二，內地居民人均可支配收入增速下降，邊際消費傾向較高的低收入群體收入增速墊底；第三，房地產和金融投資是居民財富的重要組成部分，居民財富縮水較為嚴重。

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此外，報告警告，由於銷售不好導致資金回籠效果不佳，土地儲備向施工投資轉化不理想，房地產投資下滑嚴重。而房地產在整個國民經濟裡是節點性行業，房地產投資下滑將對整個國民經濟和2024年的有效需求恢復帶來很大的負面衝擊。

報告強調，當前內地房地產風險存在低估，「最壞的時候仍未過去」，2024年內地房地產市場硬著陸風險大，將對有效需求恢復形成負面衝擊。

國家統計局原副局長賀鏗早前表示，內地現時的房地產供應過剩，「14億人可能住不完」。（視覺中國）

報告認為，防止房地產硬著陸很重要，因為房地產是內地目前重大風險的集中領域，不僅影響地方財政，也影響金融機構，短期內推動房地產行業盡快軟著陸對於穩增長、防風險具有重要意義，「迫切需要用應對金融風險的方法化解房地產風險」。

報告指出，內地經濟目前仍面臨的風險隱患大、有效需求不足、預期較弱等突出問題。因此，2024年的穩增長政策應以化解風險隱患、保持投資強度、提升居民的收入和財富為抓手，著力擴大有效需求，實現消費和投資相互促進的良性循環。