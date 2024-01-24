華爾街日報：中國3月將任命中聯部部長劉建超為下任外長

撰文：朱加樟
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中共二十大後升任外交部長的秦剛被免職後，中共中央外事辦主任王毅重新回歸作為過渡，誰來接掌下一任中國外長成為一個懸念。美媒《華爾街日報》24日（周三）引述消息人士報道，中國預料將在3月的兩會期間，任命中共中央委員會對外聯絡部部長劉建超為下任外長。

布林肯1月12日在華盛頓與中聯部長劉建超會晤。（Reuters）

《華爾街日報》報道指，消息人士也審慎表示最終任命時間點還沒確定。知情人士又透露，國家主席習近平去年夏季在尋覓前外長秦剛的接任人選時，其中一位潛在人選正是劉建超。

報道又指，從各種方面來看，劉建超都是一位不尋常的人選，他從翻譯轉任為外交官，主導通常建立和朝鮮及越南等其他共產黨國家關係的部會，相較於其他幾任外長的外交歷練相對有限。劉建超曾任國家預防腐敗局副局長，也是在中國外交單位少見的資歷。

知情人士說，為了籌備劉建超任下任外長 ，北京已派遣劉建超本月稍早前往紐約、華府及三藩市，建立他在美國外交圈與商業圈的知名度。劉建超在訪美期間也會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、黑石執行長蘇世民（Stephen A. Schwarzman）及橋水聯合避險基金創辦人達里奧（Ray Dalio）等政經領袖，並且延續習近平為中美緊張降溫的政策基調。

一名美國官員說：「中國基本上是在告訴我們，他將是下任外長。」

劉建超。（網上圖片）

公開資料顯示，59歲的劉建超在北京外國語大學畢業，1986年在英國牛津大學國際關係專業學習，1987年任中國外交部翻譯室科員。其後長期在外交系統工作，2015年4月卸任新聞司司長，轉任國家預防腐敗局副局長。隨後擔任浙江省委常委、省紀委書記，浙江省監察委員會主任。

2018年4月，劉建超返回中央外事工作委員會辦公室任職，同年9月官方媒體披露其已擔任外事工作委員會辦公室副主任。2022年1月，升任中央外事工作委員會辦公室常務副主任（正部長級）。同年6月2日，轉任中共中央對外聯絡部部長。

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