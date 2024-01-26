中國軍力排全球第三？國防部：不能只看軍隊能力，國雖大好戰必亡

日前軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布2024年軍力排名，美國、俄羅斯和中國則分別拿下前3名。1月25日，國防部記者會上國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙對此回應稱，評判軍隊不能只看能力，要看它的國防政策和軍事戰略。



吳謙回應稱，「對於研究機構發佈的這種評估報告，我們一向是不做評論的，作為原則，我認為評判一支軍隊，既要看它的能力，也要看它的國防政策和軍事戰略」，他強調，「國雖大，好戰必亡，天下雖安，忘戰必危。」

根據全球火力網站，這項年度軍力排名以超過60項標準，編纂各國的火力指數，這些標準包括軍事單位數量、財政、後勤能力和地理位置。

中國解放軍南部戰區陸軍部隊2023年11月25日起於中緬邊境中方側展開演習。圖為央視27日公開現場影片截圖。（央視）

網站指出，完美的火力指數為0.0000，但實際上依現行公式無法達到，因此，火力指數值愈小，該國常規作戰能力就愈強大。

前3名為美國、俄羅斯和中國，其火力指數分別為0.0699、0.0702和0.0706。第4至第10名則為印度（火力指數0.1023）、韓國（火力指數0.1416）、英國（火力指數0.1443）、日本（火力指數0.1601）、土耳其（火力指數0.1697）、巴基斯坦（火力指數0.1711）、意大利（火力指數0.1863）。

根據這項年度排名，台灣在全部145個國家中，排名24，火力指數為0.3302。烏克蘭較去年退步3名，名列第18，火力指數為0.2598。德國較去年進步6名，名列第19，火力指數為0.2847。