筆記地圖標「台灣是國家」惹禍　韓男遭中國機場海關扣留1小時

據韓聯社、《朝鮮日報》等報道，本月24日，一名72歲韓國男子抵達中國遼寧省瀋陽桃仙機場，但在過安檢時被海關攔下扣留至小房間，原因是他所持的一本筆記本內的世界地圖，將台灣及中國分別標示為國家，違反一個中國原則。直到1個多小時後，男子才獲放行，他對此怒斥：「這樣誰還會想來中國啊？」



報道指，該名鄭姓韓國男子曾在中國經商30多年，24日上午從仁川機場乘搭大韓航空航班抵達瀋陽桃仙機場，在過安檢時被海關人員攔下並要求打開行李箱後。之後，海關人員從裏面拿出一本日記，質疑所附地圖將台灣標記為國家。據指，該韓文世界地圖上分別寫有「台灣」與「中國」的字樣，並將台北以紅字標示，採取與其他國家的首都相同的標籤。

海關人員認為，地圖有將台灣誤認為一個國家之嫌，違反一個中國的原則，除此之外，還將在西藏的國界標示得模糊不清，因此不但當場撕下了地圖，更將該名韓男帶到辦公室進行調查。而事主立即表示抗議，稱他根本就不知道筆記本裏有地圖，但海關人員不接受，並開立「暫不予放行旅客行李物品暫存憑單」。

事主被海關人員攔下，隨後帶到辦公室進行調查。（央視網）

最後，事主只好致電居住在瀋陽的韓僑求助，大約1小時後，海關人員釋放了他。事主表示，過去他曾在中國做生意，往返兩國約30年，還是第一次碰到這樣的事件。他又稱，因為自己懂中文，所以才能夠抗議，但如果是第一次來到中國的人遇到這事，他們會有多困惑、多害怕，「這樣誰還會想來中國啊？」

事件引起輿論關注，對此，韓國駐瀋陽總領事館表示，正在掌握情況，如果確認中國海關當局採取不當措施，將強烈要求防止類似事件再次發生。其又提醒旅客，在入境中國時不要攜帶可能引起爭議的地圖。