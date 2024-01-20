韓國新地標被指抄襲「小蠻腰」　網民：偷國對廣州下手了

韓國仁川市政府將建設新地標Oculus Tower，不過就因外形激似「小蠻腰」廣州塔，被質疑涉嫌抄襲，有內地網民更指，「偷國這次終於對我大廣州下手了。」



據韓媒報道，Oculus Tower的名字源自拉丁語中的「眼睛」，該塔是為了紀念濟物浦港建立140周年而建設。此塔形象公開後，就連韓國網民都展開聲討，「這是國際上的恥辱」、「抄襲得太過明目張膽了」、「真的是一模一樣，請重新設計一座塔，不要再抄襲了」、「我家過去在中國廣州定居，這座塔和中國廣州塔看起來非常相似」。

針對質疑聲，仁川當局表示，最初設計這座塔時在世界各地尋找了各種塔的設計來借鑒，宣傳影像中塔的形象只是鳥瞰圖，因此很難討論設計模仿問題。宣傳片設計部門亦稱，該塔的最初設計以仁川八尾島燈塔和仁川氣象廳為藍本，並未模仿或參考廣州塔。

「小蠻腰」廣州塔。（視覺中國）

相關話題一度登上微博熱搜，引發討論：

「不光抄古代，連現代也抄。」

「回頭發個新聞稿就變成廣州抄韓國了。」

「廣州抓緊申遺吧，要不就反過來了。」

「真不容易呀，連他們自己都覺得這是在抄襲。」

「他們知道廣州塔小蠻腰形狀甚至是廣州兩個字的結合嗎。」



值得注意的是，近年來中韓文化之爭頻現，1998年遭遇亞洲金融風暴之後，韓國便提出「文化立國」方針。2001年，明代帝王向朝鮮王室頒賜的「宮廷宗廟祭祀禮樂」被韓國成功申遺；2006年，韓國試圖申遺「風水」，惟被成功阻止；其後幾年，韓國又先後將「暖炕技術」、佛教「燃燈節」申遺成功。