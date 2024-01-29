恒大清盤｜專家：非無回轉餘地　或會與債權人達成債務重組協議

1月29日，中國恒大在香港高等法院再提訊。法官正式頒令，要求中國恒大清盤。鳳凰網《風暴眼》29日的報道引述專家指出，這並不意味著徹底沒有回轉的餘地，在某些情況下，債務人可能會與債權人達成債務重組協議，以避免破產清算，或者尋求其他解決方案來重組其財務狀況。



香港高等法院正式頒令，要求中國恒大清盤。（資料圖片）

報道指，上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，這意味著香港高等法院已經確認了破產申請的有效性，並會進一步處理債務人的財產和債務，將債務人的資產轉換為現金，用於償還債務。

李旻又表示，這並不意味著徹底沒有回轉的餘地，因為破產清算可以有不同的結果。在某些情況下，債務人可能會與債權人達成債務重組協議，以避免破產清算，或者尋求其他解決方案來重組其財務狀況。

上海正策律師董毅智則認為，中國恒大很可能會繼續上訴，「但這也不影響其破產清算的進程」。董毅智又表示，中國恒大主要重大資產大部分還在國內，涉及到清算和執行，終究還是要落在內地法律的框架下。

內地有保交樓政策

對於在內地買了恒大樓花的業主來說，董毅智指不會有太大影響，因為內地有保交樓政策，而且很多恒大樓盤的開發主體都是相對獨立，境外債權人無權處理。

值得注意的是，根據最高人民法院公告，《最高人民法院關於商品房消費者權利保護問題的批覆》自2023年4月20日起施行。該批覆中對於商品房消費者在停工樓盤中的權利順位問題，作出明確的司法解釋：即在相應條件下，商品房消費者主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，均優先於其他債權。