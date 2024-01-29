足協原主席陳戌源受賄8103萬當庭認罪　收錢薦李鐵任國足主教練

官媒《人民日報》報道，湖北省黃石市中級法院今日（29日）一審公開開庭審理了中國足球協會原黨委副書記、主席陳戌源受賄一案。陳戌源被指涉受賄共計折合人民幣8103萬餘元，當庭表示認罪悔罪。



湖北省黃石市中級法院今日（29日）一審公開開庭審理了中國足球協會原黨委副書記、主席陳戌源受賄一案。（《人民日報》）

黃石市檢察院指控：2010年至2023年，陳戌源先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣8103萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究陳戌源的刑事責任。

在庭審中，檢察機關出示了相關證據，陳戌源及其辯護人進行了質證，陳戌源進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

此外，中國足球協會原常務副秘書長兼國家隊管理部原部長陳永亮受賄、行賄案，武漢全民健身中心原副主任劉磊受賄、行賄案，當日分別由湖北省咸寧市咸安區法院、湖北省嘉魚縣法院公開開庭審理。

曾收200萬推薦李鐵任國足主教練

在早前央視播出的年度反腐大片《持續發力縱深推進》揭露，陳戌源是在2019年8月22日當選為第六任中國足協主席。在當選前一晚，就有兩名地方足協負責人相繼敲開他房門，各送上30萬元（人民幣，下同）「拜碼頭」，請托他多多關照。

陳戌源在節目裏稱：「我自己也收了俱樂部的錢，我就不會去抓這種風氣，因為你去抓這個風氣，那不是你自己抓自己嗎，所以對這種現象事實上就基本上應該是放任了。」任職幾年來，陳戌源收受了多家俱樂部錢財累計達數千萬元。

此外，在2019年8月，當男子國足前主教練李鐵得知足協要組建男足國家選拔隊參加東亞杯時，便不斷找人請托，找足協領導推薦自己。李鐵一方面遊說武漢卓爾俱樂部出錢幫他做工作，表示如果自己能「上位」，也會在多方面回報俱樂部，俱樂部為此拿出200萬元向陳戌源行賄。另一方面，李鐵又自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元。最終李鐵如願成為男子國足主教練。

陳戌源在節目表示，球迷可以包容中國足球的落後，但是不能原諒腐敗，他作為足協主席需負主要責任，「我想深深地向全國球迷，真的要謝罪，我錯了，我自己真的認為我自己錯了，我非常後悔自己，沒有後悔藥可以買，如果有後悔藥可以買，我願意用我的生命把它買回來，我也不會再去幹這種事情」。