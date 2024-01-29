中國足協原主席陳戌源涉貪案今日開庭　今明將有5名涉案被告受審

據央視報道，中國足協原主席陳戌源涉嫌收賄案今日（29日）上午，在湖北省黃石市中級人民法院開庭。今明兩日將有5名涉足壇系列反貪腐案的被告出庭受審。



據此前檢察機關起訴指控，陳戌源利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

陳戌源當選為中國足協新一屆主席。（澎湃新聞）

1月初，央視播出的反腐紀錄片中揭開了國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才，中國足球協會原主席陳戌源，中國國家男子足球隊原主教練李鐵等足壇系列貪腐案。

其中，李鐵於2022年11月接受中央紀委國家監察委員會駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監察委員會調查，自此拉開中國足球反貪腐的大幕。

紀錄片還披露，陳戌源任職幾年來他收受多傢俱樂部錢財累計達數千萬元。2019年8月22日，陳戌源在河北香河國家足球訓練基地當選為第六任中國足協主席。而他當選的前一晚，就有兩名地方足協負責人相繼敲開他房門，各送上了30萬元「拜碼頭」，請託他多多關照。陳戌源還未上任，就感受到了這個圈子潛藏的巨大利益，隨即心甘情願淪陷其中。

為自己謀好處的同時，陳戌源還希望將「政績」押在世界盃的豪賭上，這與李鐵想當國足教練踢入世界盃不謀而合。隨即李鐵便通過俱樂部向陳戌源賄賂200萬元，同時託足協官員替他說好話。

在國家隊願主教練里皮辭職後，李鐵隨即被火線任命為男足國家隊主教練。