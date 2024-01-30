凍雨夾暴雪　內地中東部地區將迎自2008年以來最複雜春運天氣

據中央氣象台預估，內地中東部地區將迎來今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣過程，亦將是自2008年以來最複雜的春運天氣。



中央氣象台預計，30日、31日兩日，仍以南方大範圍降雨和東北地區降雪為主。31日起冷空氣南下，大範圍雨雪登場，中東部大部地區氣溫逐漸轉為偏低，雨雪分界線將逐漸南壓至貴州東部-湖南北部-湖北東部-蘇皖北部一線。該分界線以北地區多有中到大雪，部分地區有暴雪至大暴雪，以南地區有種到大雨，局地暴雨，並伴有較大範圍雷電。

此外，1月31日至2月5日，西北地區東部、華北、東北、黃淮等地有降雪，漢、江淮西部和北部、湖南西北部等地有雨雪天氣，局地有暴雪及特大暴雪。長江中下游及以南大部地區有中到大雨，部分地區有暴雨。2月1日至4日，河南、湖北、安徽等部分地區有凍雨。

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專家分析，本次中東部地區將遭遇的雨雪過程是自2008年以來最複雜的春運天氣。具體方面體現在降水相態複雜、雨雪轉換複雜、凍雨範圍大、強降雪落區仍有調整可能等。

內地中東部地區將迎自2008年以來最複雜春運天氣。（示意圖 / vcg）

專家指出，從目前預報來看，長江中下游及以南地區主要為降雨和大範圍雷電活動，以北地區則會經歷雨雪轉化，局地或出現特大暴雪和大範圍凍雨，雨雪轉換頻繁，相態非常複雜。此外，本輪出現的凍雨也是今冬以來出現凍雨省份最多的一次。從天氣形勢看，大範圍雨雪天氣已明確，但具體到對江淮氣旋的發展及未來路徑仍有分歧，氣旋北上後的強降雪落區仍有調整可能，故河南、山東、東北等地都需關注強降雪天氣。