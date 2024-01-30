青年詩人牛濤離世　年僅30歲　患抑鬱症多年

據《南方都市報》報道，廣州青年詩人、音樂人牛濤，因抑鬱症發作，於上周六（27日）下午去世，年僅30歲。



青年詩人、音樂人牛濤，因抑鬱症發作離世，年僅30歲。（新聞晨報）

牛濤1993年出生於西安，小學時隨家人移居廣州。他畢業於英國赫德斯菲爾德大學（University of Huddersfield），是廣東省作家協會會員、廣東省電視藝術家協會會員、廣東省僑界作家聯合會理事等，著有詩集《淚花，濺落了最美的年華》、《英倫下午茶（中英雙語）》和詩文集《偷偷為你寫情詩》等。

牛濤在醫院從事行政工作，但業餘時間創作並發表了大量詩歌和散文作品，此外還涉足音樂創作領域並成績卓越。曾獲得2019新音樂榜年度盛典最受歡迎填詞獎、年度創意作曲人。2020年，他作詞譜曲的流行歌曲《悲傷逆流成河》邰正宵一唱而紅；也是抗疫歌曲《中華有座山 名叫鍾南山》的詞作者。

報道指，牛濤從留學英國開始，就深受嚴重抑鬱症困擾，近年來日常需服用抗抑鬱藥物和安眠藥，亦一直在社交平台與人交流自己的病情。熟悉牛濤的朋友都表示，牛濤給人的印象始終是高大帥氣，溫和謙虛，單純善良，而且對幫助過他的人特別感恩。他在參加文學活動和擔任公益志願者的時候臉上都掛着真誠的笑容。

當我寫下這些灰暗的文字的時候，我已經被抑鬱症折磨了十年了。想我有多少淚也哭乾在黑暗漫長的歲月裏。多少次我想要自我拯救，可是抑鬱的黑潮將要吞沒你的時候，你沒有一絲力氣反抗，只能等待，等待，然後被完全淹沒。那種冰涼的絕望，像行走在沒有月亮的冬夜裏，前路漫漫，荒草萋萋，而你根本不知道曙光何時會來臨…… 牛濤《我與抑鬱》

而就在牛濤離世當天，他還在微信朋友圈中發布4條消息，其中3條來自他所在醫院當天舉辦的新春年會，包括與同事的親密合影等。另外1條是推送陳百強的歌曲《盼望的緣分》，並寫道，「自己孤單，還要天天唱着情歌。」據了解，陳百強是牛濤唯一的偶像歌手，他幾乎收集了陳百強所有的唱片。

及至周日（28日）下午，牛濤父親在牛濤的微信朋友圈發布「泣告親朋好友」，「愛子牛濤因抑鬱症發作，於昨日下午不幸離世。牛濤短暫的一生，溫暖純良，才華橫溢，創作了15萬字的詩歌文章，也得到許多老師、讀者、朋友的喜愛和鼓勵，在此一並感謝。藝術家的敏感性格，也讓他多年飽受抑鬱折磨，尋醫訪藥終無良果。懇請大家能留下對牛濤最美好的印象和記憶。嗚呼哀哉，願天堂沒有病痛，爸爸永遠愛你。」