中央軍委慰問駐京部隊老幹部文藝演出　習近平向軍隊老同志賀新春

中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出29日在京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平觀看演出，向在座的軍隊老同志和全軍離退休老幹部致以節日問候和新春祝福。



戰歌嘹亮迎新春，強軍奮進新徵程。中華民族傳統節日春節即將到來之際，為建立、保衛、建設新中國，為國防和軍隊建設作出突出貢獻的駐京部隊老幹部在中國劇院歡聚一堂，喜迎新春佳節。

下午4時許，習近平來到老同志中間，全場響起熱烈掌聲。習近平關切詢問他們的身體和生活情況，共同回顧在黨的二十大精神指引下，過去一年來黨、國家、軍隊事業取得的重大成就。

老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅定信心，振奮精神，團結奮進，為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的貢獻。

演出以「學習強軍思想、建功強軍事業」為主題，通過文藝輕騎隊為兵服務的原生態方式呈現，生動反映新時代強軍事業偉大成就，充分展現全軍官兵忠誠維護核心、奮進強軍一流的精神風貌。「新的時代、新的征程，新的一年新目標」，歌舞《戰歌迎春》拉開演出序幕，營造出喜慶熱烈的節日氛圍。情景表演唱《追光》，熱情謳歌思想照耀前程、奮鬥開創未來的壯闊實踐，鮮明表達在黨的旗幟下鑄牢軍魂的決心意志。

混聲合唱《淬火成鋼》，展現深化軍隊政治整訓煥發出的新風正氣，彰顯鞏固純潔光榮、扛起強軍使命的堅定信念。表演唱《前出時刻》和舞蹈《決勝》等節目，反映部隊枕戈待旦的戒備狀態和聞令而動的衝鋒姿態。

合唱和表演唱《戰士的遠方叫家國》、《山河銘刻》、《向人民報到》激越高昂，再現人民子弟兵遂行邊防鬥爭、搶險救災、海外撤僑等重大任務的使命擔當和大愛情懷，濃墨重彩謳歌英雄、禮讚英雄。全新編排的經典歌曲《延安頌》、《紅梅贊》、《我是一個兵》喚起革命軍人的紅色記憶，短劇《喜報》講述軍地尊崇功臣模範的感人故事，鋪展出優良傳統賡續傳承、強國強軍力量匯聚的生動圖景。

「清澈的愛獻給我的祖國，沙場追夢唱響強軍戰歌」，演出在混聲合唱《強軍有我》中結束，抒發了錨定目標勠力攻堅、不斷開創強軍事業新局面的豪情壯志。演出彰顯簡約樸素之美、陽剛雄渾之氣，體現了強軍文化的嶄新氣象。

張又俠、何衛東、劉振立、苗華、張升民一同觀看。