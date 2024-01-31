23條｜新華社：香港各界支持23條立法是明大義、知憂患和盼發展

港府周二（30日）展開《基本法》二十三條本地立法公眾諮詢。新華社1月31日發布以港澳平為名，標題為《為什麼香港社會各界都支持盡快完成23條立法》的文章，該篇文章為香港就23條立法展開諮詢後，中央官方媒體發文，有重要意義。全文如下：



自1月12日香港特區政府向立法會提交包括基本法第23條立法的年度立法議程以來，香港社會各界持續表達出對盡快完成這項立法的支持。在1月25日李家超行政長官到立法會就此議題進行交流時，議員們踴躍發言，一致認同和呼籲盡快展開有關工作。

行政長官李家超30日率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。（盧翊銘攝）

1月30日李家超行政長官宣布啟動23條立法公眾諮詢後，各主要政團社團和工商、法律、傳媒、教育、文化等界別的代表團體及人士更迅速發聲作出熱烈呼應。大家紛紛表示23條立法「必須立」而且「應當盡快立」，不少團體和人士還表示將協助特區政府做好對立法的宣傳解說以保證立法順利完成。

為什麼香港社會各界都支持盡快完成23條立法？從香港這些年實現由亂到治並走向由治及興的非凡歷程中，從香港社會各界不斷以實際行動詮釋愛國愛港的積極作為中，從大家一次次的真情流露和熱烈表達中，我們可以深切感知其內在的根本原因：

這是因為香港社會各界「明大義」。愛國愛港是香港同胞的光榮傳統，在維護國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上香港同胞絕不含糊。大家都認為，香港特區是國家的一部分，維護國家安全是香港特區的憲制責任。很多人指出，香港回歸26年多沒能完成23條立法，已「欠賬太久」了。有報紙的社評更鮮明提出，「法不可不立，國不可不安」。大家充分認識到，當前國際鬥爭日趨激烈，國際形勢動盪不安，外部敵對勢力無所不用其極對我國全方位遏制打壓，香港必須在維護國家安全上堵塞漏洞、補上短板，築牢維護國家安全的屏障，才能不讓香港成為外部敵對勢力危害國家安全的風險敞口，才能不讓外部敵對勢力「亂港遏華」甚至阻滯打斷中華民族偉大復興進程的險惡圖謀得逞。正是大義在心，香港社會各界都強烈支持盡快完成23條立法。

行政長官李家超30日率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。（盧翊銘攝）

這是因為香港社會各界「知憂患」。「修例風波」是一口時時敲響的警鐘，那段慘痛經歷讓人們充分覺醒。痛感「修例風波」期間「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的亂局不能再重演，在2020年制定香港國安法時，近300萬市民參與「撐國安立法」簽名行動，強烈表達對維護國家安全的堅定支持。大家清醒認識到，香港面臨的國家安全風險是一直真實存在的、隨時可能爆發的、不能須臾放鬆警惕的。現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，國家安全風險依然嚴峻，必須把握時機完善維護國家安全的法律制度，才能為經濟發展和市民福祉提供最有力的保障。正是憂患在心，香港社會各界都強烈支持盡快完成23條立法。

這是因為香港社會各界「盼發展」。安全是發展的前提，高水平安全才能保障高質量發展和高水平開放。大家體會到，是香港國安法的制定實施才使香港結束動盪不安的局面，發展重回正軌，營商環境改善。很多人指出，盡快完成23條立法，排除國家安全領域的不確定性，將鞏固和提升香港整體營商環境，更好吸引工商企業和投資者來港興業，「早一日得一日」「早一日穩一日」「早一日興一日」。大家都希望，23條立法完成後，困擾香港多年的問題將畫上句號，沒了後顧之憂，香港就可以心無旁騖、集中精力去拚經濟、謀發展，更好發揮香港獨特地位和優勢，奮力奔向香港更美好明天。正是期盼在心，香港社會各界都強烈支持盡快完成23條立法。

有香港社會各界的強大共識，23條立法一定會如大家所願盡快完成，讓香港能夠更好履行維護國家安全的憲制責任，讓香港更有底氣應對可能來襲的風險挑戰，讓香港可以從此「輕裝上陣」實現更大發展、創造新的輝煌！