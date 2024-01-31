23條立法｜鄧炳強：公眾利益豁免標準應很高　拒諮詢記協稱欠認受

《基本法》23條立法公眾諮詢下月28日結束。律政司副司長張國鈞聯同身兼「應變反駁隊」隊長的保安局局長鄧炳強，今天（31日）在政府總部舉行三場解說會，會見港區人大政協、金融及新聞界代表，會後主動會見傳媒反駁坊間謠傳。鄧炳強說，引述有人傳香港犯法送內地受審，他譴責及反駁假資訊，重申本地立法、本地處理。



被問到傳媒披露政府消息或醜聞會否提供豁免，鄧炳強稱，如文件寫高度機密僅限政府內部傳閱，好明顯沒有權限披露，「縱然有公眾利益豁免，（標準）應該係好高。」他又說今次諮詢沒有邀請記協，「覺得任何人都係記者嚟㗎，我哋覺得佢係侮辱認受性，所以無搵佢。」



主動反駁假資訊 張國鈞：新增罪行非為更易入罪

基本法23條本地立法建議引入叛國、煽惑叛變、竊取國家機密、境外干預、間諜罪等。張國鈞表示，要就坊間誤解解說，第一，他引述有人指23條增加多項罪行，是為了容易入罪。張表示絕對不會，立法建議不是為降低入罪門檻，法治原則繼續適用。他表示，香港法院定罪門檻不會改變，要在毫無疑點下才可以定罪，同時要證明犯罪意圖，不會不小心誤墮法網。

否認23條與國安法罪行重覆意味一次檢控多條罪

第二，張國鈞引述有人說23條立法建議與港區國安法罪行重覆，會否同時以多條罪名起訴？他表示23條目標處理國安法四類罪行以外的行為，如果疑犯的行為構成多於一項罪行，根據守則、案情選擇一項或多於一項罪行檢控，是需要將部分分期或者完全分期執行，舉例匪徒入屋涉及多項罪行，但不會起訴全部犯下的罪行。

律政司副司長張國鈞聯同身兼「應急反駁隊」隊長的保安局局長鄧炳強，1月31日主動在政府總部會見傳媒。（蘇煒然攝）

反駁隊隊長鄧炳強出動 譴責謠傳案件送內地審

保安局局長鄧炳強則以「應變反駁隊」隊長身分反駁謠傳。第一，他引述有人誤傳香港犯法送內地受審，他澄清本地立法、本地處理。他又引述有人稱內地犯法，人在香港會被捉到內地審，鄧指更加荒謬，全部虛假資訊要譴責及反駁。

第二，就「國家秘密」定義的討論，有人指討論經濟社會發展都犯法。他澄清不會，犯法的第一個要素是沒有合法權行下披露、第二是相當可能違反國安、第三是相當可能有意圖，談論不會犯法。

第三，金融業界問研究報告公布結果會否犯法？他澄清沒有使用其他機密就可以，如寫明機密文件當然不可以使用。

第四，聽到社會對境外干預罪有意見，有學者認為字眼含糊。鄧表示境外干預條例很清楚，要配合境外勢力、使用不當手段、達到干預效果才會犯法。

鄧炳強：綠色和平非政治性團體 23條立法後都不是

第五，社福團體與外國政治組織合作會否犯法？鄧表示《社團條例》基本上沒有改動，只是涵蓋範圍更多，社福機構不是香港政治性團體，已經不需擔心。他又舉例，國際環保組織綠色和平亦不是政治性團體，如今不是、23條立法之後都不是。

傳媒披露政府消息或醜聞會犯法？ 鄧炳強：縱有公眾利益豁免（標準）應好高

被問及國家機密方面，如政府內部吹哨人告知消息，或傳媒披露政府醜聞，會否豁免？鄧炳強稱，任何人都要守法，不會因組織、專業就不守法，視乎是否合法權限披露，如文件寫高度機密僅限政府內部傳閱，好明顯沒有權限披露。不過他說會研究公眾利益豁免，強調「公眾利益是很高的公眾利益」，不是滿足好奇心，如果為滿足好奇心就未必豁免，當然要先完成諮詢，「縱然有公眾利益豁免，應該係好高。」

研警方取得法院手令便可延長拘留期

被問及拘留期延長，會否有上訴機制？鄧炳強指，一般是48小時，惟涉及國安調查很複雜，犯罪涉及很多隱密方式，警方需要特別長的時間處理，否則批准擔保就會潛逃或通知同謀，他認為該有檢討空間，例如是否獲得法院手令就可以延長拘留期等。

至於為何諮詢文件沒有提及刑期？張國鈞稱，諮詢期完結後政府會提交立法會，屆時有條文、草案，認為過程中廣大市民足夠時間表達，不需要擔心。

律政司副司長張國鈞聯同身兼「應急反駁隊」隊長的保安局局長鄧炳強，1月31日主動在政府總部會見傳媒。（蘇煒然攝）

沒諮詢記者協會 鄧炳強：佢係侮辱認受性所以無搵佢

被問到當局今天諮詢新聞界，有否邀請香港記者協會，如沒有，聽意見會否不全面？鄧炳強稱，邀請有代表、認受性的團體出席，「頭先你講嘅團體呢，覺得任何人都係記者嚟㗎，就算係13歲細路仔、滿口粗口爛舌影執勤人員，我哋覺得佢係侮辱認受性，所以無搵佢。」對於會否對外國領事解說，張國鈞稱會不斷接觸不同界別，已安排場合與外國領事見面。

至於網上流傳「係你太悲觀啫，我睇到嘅係由治及興嘅好處」的字句，語帶相關軟性批評會否觸犯23條。鄧指法律很嚴肅，如果只是「網絡上冇頭冇尾一句」，而回答有否犯法，就太過輕率。