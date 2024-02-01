湖南落馬官員在家燒錢銷贓　為「儘快搞副省級」催生33個爛尾工程

內地官方反腐專題片揭露，湖南省一名落馬官員曾為了爭取儘快通過政績升職副省級，違法融資舉債，「催生」33個爛尾工程。



據內媒《澎湃新聞》報道，由湖南省紀委監委與湖南廣播電視台聯合攝製的電視專題片《忠誠與背叛——2023湖南正風反腐警示錄》第一季1月31日在湖南衛視播出。

曾於去年《忠誠與背叛——2022湖南反腐警示錄》出鏡的湖南省湘潭市委原書記曹炯芳，今次再次亮相反腐專題片。

湖南省湘潭市委原書記曹炯芳「求政績心切」，不惜違法融資舉債，催生地方33項爛尾工程遭查。（《忠誠與背叛——2023湖南正風反腐警示錄》截圖）

專題片透露，曹炯芳2016年調任湘潭市委書記後急於做出醒目政績，為了「爭取儘快搞副省級」，雖知湘潭政府債務已風險預警，仍拍板決定違法融資舉債，推行「精美湘潭兩年行動」。

據查，曹炯芳安排市政府違規頒布兩個紅頭文件，要求相關部門和平台公司，借專案大肆違規舉債，並強令市人大常委會出具決議，為違規融資舉債背書。

曹炯芳在專題片中承認，「作出一些決策，有主觀盲動性，是一種官僚主義的決策……這個與中央的要求、與省委的要求是相違背的。」

專題片稱，曹炯芳的濫權妄為，致使湘潭違規新增舉債435億元（人民幣，下同），財政不堪重負，形成33個爛尾工程，造成惡劣社會影響和重大經濟損失。

公開資料顯示，現年60歲的曹炯芳是出生湖南澧縣，曾任湖南省委副秘書長、省委政策研究室主任，2016年出任湘潭市委書記，2022年3月在湖南省人大常委會黨組成員、秘書長的崗位上被查。2022年11月，曹炯芳被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

據去年的反腐專題片《忠誠與背叛——2022湖南反腐警示錄》披露，曹炯芳大肆違規舉債，導致湘潭債台高築；同時大搞腐敗，涉嫌受賄2495萬元，放任支持胞兄在湘潭「提籃子」、攬工程，幫助其在融資過程中牟取利益。曹炯芳妻子當時也透露，曹炯芳由於擔心自己要被查，與妻子曾在家燒錢。