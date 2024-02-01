母涉貪3.5億被判無期　曲婉婷po｢吃素四年｣惹議　網民：人血饅頭

內地唱作歌手曲婉婷的母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰，此前涉嫌受賄、濫用職權，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。

張明杰涉案金額高達3.5億元人民幣，當中更涉及不少職工的安置費，因此案件受到廣泛關注。日前，罕有發聲的曲婉婷，在個人Instagram帳號中發文稱，「過去四年吃素」，登上微博熱搜，有網民更呵斥到，「光吃人血饅頭去了」。



曲婉婷在Instagram發文稱，「過去四年吃素」。（IG@wantingq）

曲婉婷周日（28日）在個人Instagram帳號中上載影片，並稱自己已連續四年未有吃奶和肉，「一旦我了解了食物選擇所帶來的虐待動物和環境影響，並花時間了解健康和營養，我就知道我可以在這個世界上生存和生活。」

其後話題「曲婉婷發文」亦旋即衝上微博熱搜榜首，引發網民熱議：

「害得千家萬戶吃苦，少吃一口肉算個啥。」

「所謂的才女都是她媽媽吃人血饅頭塑造出來的。」

「蛋？蛋黃派？所有烘焙的甜點都有加蛋和奶，芝士。」

「偽善到極致。不吐出貪污款，不還下崗工人的血汗錢，讓自己吃人的老娘把牢底坐穿，她在這說吃素。」

「她媽媽貪污很多錢，她拿着錢在外面瀟灑，那些錢是東北多少個家庭過冬的，那裏那麽冷的天誰能活過來。」



據了解，曲婉婷在母親張明杰被查出貪污巨款後，就一直定居在加拿大，多年來甚少公開露面，也未有回國。至於不回國的原因，曲婉婷曾回應稱，「我不是不想見媽媽，比任何人都想她，首要是COVID-19爆發後quarantine往返一次中國至少需要一個月。現雖解除但我不知道如何在一個對我滿是惡意的環境裏呼吸。家鄉的人民對我有嚴重的誤解。It's sad。」

2012年，曲婉婷憑藉一首《我的歌聲裏》火遍全國，歌曲發布僅半年時間，就因爆紅登上了2013年的央視春晚。惟2014年，曲婉婷的母親張明杰被舉報貪污，及至2021年11月17日，張明杰被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。