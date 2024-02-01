受賄逾5200萬　四川人大原副主任王銘暉判監16年

廣東省佛山市中級法院1月31日（周三）一審公開宣判四川省人大常委會原黨組副書記、副主任王銘暉受賄、濫用職權一案，對王銘暉以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣五百萬元，以濫用職權罪判處有期徒刑六年，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣五百萬元；查封、扣押、凍結在案的王銘暉受賄所得贓款贓物及孳息，依法予以沒收，上繳國庫。



四川省人大常委會原黨組副書記、副主任王銘暉。（四川省人大常委會辦公廳）

經法院審理查明：1998年至2021年，王銘暉利用擔任四川省資陽市（地）委副書記，四川省內江市委副書記、市長，四川省委副秘書長、辦公廳主任，四川省宜賓市委書記，四川省副省長，四川省委常委、秘書長，四川省人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣5213萬餘元。

2013年1月，王銘暉擔任宜賓市委書記後，在推進相關高速公路項目決策和建設過程中，違反相關法律和規定，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。

法院認為，王銘暉的行為構成受賄罪、濫用職權罪，受賄數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重，均應依法懲處。鑒於王銘暉部分受賄犯罪為未遂，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。