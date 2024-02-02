最高檢：去年1月至11月起訴醫療系統相關職務犯罪近500人

內地醫療反腐持續，周五（2日），最高人民檢察院檢察委員會副部級專職委員、第三檢察廳廳長史衛忠表示，各級檢察機關職務犯罪檢察部門認真貫徹落實黨中央反腐敗鬥爭決策部署和最高檢黨組「高質效辦好每一個案件」工作要求。2023年1月至11月，檢察機關共受理各級監委移送職務犯罪2萬人，已起訴1.6萬人，同比分別上升9.6%和9.7%，其中對24名原中管幹部提起公訴。同期，檢察機關起訴醫療系統相關職務犯罪近500人。



史衛忠表示，在高質效辦好每一個職務犯罪案件的同時，檢察機關注重從以下數方面重點履職。一是落實「受賄行賄一起查」，依法懲治行賄犯罪。2023年1月至11月，檢察機關共起訴行賄犯罪2306人，同比上升18.1%。為提高受賄行賄一起查的綜合治理效能，繼2022年聯合發布第一批行賄犯罪典型案例後，2023年3月中央紀委國家監委、最高檢聯合發布第二批5個行賄犯罪典型案例。同時最高檢還協同指導地方檢察機關加大對行賄所獲不正當利益追繳和糾正力度，斬斷行賄利益驅動。

二是對標中央反腐敗工作重點部署，積極參與重點領域和行業腐敗治理。強化辦案指導，依法精準懲治相關犯罪。2023年1月至11月，檢察機關起訴醫療系統相關職務犯罪近500人，起訴金融領域相關職務犯罪300餘人，起訴糧食領域350餘人；指導湖北檢察機關對李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄等人民群眾高度關注的足球領域系列腐敗犯罪案件依法提起公訴。

最高檢指去年1月至11月起訴醫療系統相關職務犯罪近500人。（資料圖片）

三是懲治貪污賄賂類洗錢犯罪，推動全鏈條遏制腐敗犯罪。2023年8月，國家監委辦公廳、最高檢辦公廳、公安部辦公廳聯合印發《關於在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》，進一步明確貪污賄賂犯罪與洗錢罪「一案雙查」機制，加強協作配合，全面推進打擊治理洗錢犯罪。2023年1月至11月，檢察機關起訴上遊犯罪為貪污賄賂犯罪的洗錢罪590件600餘人，同比分別上升31.1%、31.5%。

四是積極參與反腐敗追逃追贓和跨境腐敗治理，彰顯黨中央有逃必追、有腐必反的堅定決心。指導廣東省江門市檢察院依法辦理外逃 20 年被遣返回國的中國銀行開平支行原行長許國俊案；指導廣州市檢察院首次適用對外國公職人員行賄罪名依法追究奚正兵、周仲賀刑事責任；依法核準追訴二十大後首名歸案的「紅通人員」屈健玲涉嫌挪用公款、貪污案。加強違法所得沒收程序指導，依法辦理馮衛華等重大違法所得沒收案件。

五是高質量制發檢察建議，促進腐敗問題標本兼治。加強辦案分析研判，針對發現的制度機制、監管教育漏洞等問題，在充分調研的基礎上制發檢察建議，促進從源頭上防治腐敗問題。2023年1月至11月，檢察機關制發職務犯罪相關檢察建議1900餘份，回覆率、採納率均超過96%，職檢部門持續跟進後續落實，推動從辦理到辦覆轉變。