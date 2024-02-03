2024年中央一號文件：推進鄉村全面振興　確保不發生規模性返貧

中共十八大以來第12個指導「三農」工作的中央一號文件周六（3日）發布，題為《中共中央 國務院關於學習運用「千村示範、萬村整治」工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》，提出有力有效推進鄉村全面振興「路線圖」。



據新華社報道，全文共六個部分，包括確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧、提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平、加強黨對「三農」工作的全面領導。

文件指出，推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，堅持以人民為中心的發展思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，不斷取得實質性進展、階段性成果。

2024年中央一號文件由新華社受權發布。（新華社）

文件提出，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措，打好鄉村全面振興漂亮仗，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。

中央農村工作領導小組辦公室有關負責人表示，要全面貫徹落實二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記關於「三農」工作的重要論述，錨定建設農業強國目標，真抓實幹做好2024年重點工作，不折不扣完成好既定目標任務，推動鄉村全面振興不斷取得新進展。