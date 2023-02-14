「天價彩禮」成農村婚俗主要矛盾　中央發一號文件整治促習俗改革

近期，幾則關於限制高價彩禮的新聞在內地掀起輿論，包括「甘肅定西限制彩禮價錢」、「江西闢謠88萬彩禮逼死人」，以及「江西某地未婚女性簽署拒絕高價彩禮保證書」等等。

「天價彩禮」已成為農村婚俗的主要矛盾之一，不僅是對女性的物化，也令許多年輕人直呼「結不起婚」。

情人節前夕，13日，為防止「高價彩禮」蔓延，中央國務院發一號文件，將紮實開展高價彩禮等突出問題的專項治理。



《中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中指出，加強農村精神文明建設。注重家庭家教家風建設。深入實施農耕文化傳承保護工程，加強重要農業文化遺產保護利用。辦好中國農民豐收節。

意見強調，各地應因地制宜制定移風易俗規範，強化村規民約約束作用，黨員、幹部帶頭示範，紮實開展高價彩禮、大操大辦等重點領域突出問題專項治理。推進農村喪葬習俗改革。

據《浙江日報》報道，甘肅定西治理「高價彩禮」半年以來，當地已有7成彩禮控制在5萬元內，比治理前下降了10.9%。

另外，「江西樂平88萬彩禮逼死人」雖被證實為謠言，但依舊嚴重損害江西形象。江西樂平市委書記林衛春大斥，「嗮彩禮，嗮的是錢，丟的是人！」將加大力度整治歪風邪氣。吉安市遂川縣日前也召集30名未婚女性簽署「抵制高價彩禮承諾書」；沐陽縣呼籲未婚女性勤儉持家、艱苦創業，營造節儉文明的婚嫁新風。