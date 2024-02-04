張家界「七十二奇樓」景區頂棚因暴雪倒塌22人傷　有小孩頭部重傷

湖南省張家界市「七十二奇樓」景區昨日（3日）晚上一個非遺老茶館在表演期間，有鋼結構頂棚發生部分倒塌，造成多名遊客受傷，內媒指一名小孩頭部重傷，此外也有表演者受傷。



官方通報指，因遭遇暴雪凍雨、收折關閉雨陽棚時發生頂棚坍塌，目前收治入院5人，其中一人傷情較重，其餘輕傷，均無生命危險，另有留院觀察17人。



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內媒《上游新聞》的報道引述目擊事件的廣東遊客魯女士指，事發時「趕屍節目剛剛表演完，有演員上台表演民歌演唱」，雨棚中間都坐滿了人，「先是雨棚的斜角塌了一塊下來，好像是雪滑下來，大家也沒有注意，沒有意識到危險。然後就是整個雨棚塌下來了，旁邊角樓的那些木質東西也塌下來了，有些都砸飛，飛到我們走廊旁邊。整個過程我都驚了，然後他們說趕緊跑」。

魯女士稱，「有四五個遊客都送去醫院了，傷勢應該有點嚴重，其中一個是腿骨折，還有一個小朋友和他父母都受傷了，都是額頭受傷。小孩很嚴重，頭有出血。送出來的時候，已經有點意識模糊了。表演者的傷應該也很嚴重，當時是從舞台抬下來再抬走的」。

魯女士更稱，據同行的人說，受傷小孩已經進行了開顱手術。

永定區事件調查處置組通報，事發時一茶館因遭遇暴雪凍雨、收折關閉雨陽棚時發生頂棚坍塌，造成部分人員受傷。事件發生後，永定區立即組織有關人員現場處置，第一時間送醫救治，調查事發原因，同時對轄區同類場所開展全面排查整治。目前收治入院5人，其中一人傷情較重，其餘輕傷，均無生命危險，另有留觀17人。善後和調查工作正在開展中。

張家界「七十二奇樓」景區位於永定區武陵山大道1號，總建築面積11萬平方米，高達109.9米，於2019年成功申報健力士世界紀錄——全世界最高的吊腳樓形態建築，2023年12月入圍2024央視春晚分會場評選。