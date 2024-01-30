哈巴雪山一登山者滑墜遇難　遊客全部撤離　是否禁攀尚待通告

1月29日，雲南香格里拉市哈巴雪山發生滑墜事故，一名登山者不幸遇難。目前，登山大本營遊客已經全部撤離，登山路線臨時管制，是否禁止攀登尚待官方通告。



多位網民在小紅書發文稱，一名登山者攀登哈巴雪山時，在「絕望坡」不幸滑墜身亡，「從5100米滑墜到了4900米，頭撞在石頭上」。

《上遊新聞》報道，有戶外公司發布通告稱，1月29日，哈巴雪山頂途中，其他私人嚮導帶隊過程中發生意外，政府對大本營到登頂路段作出臨時管制，年前大本營到登頂路段不可攀登，具體解除日期以政府通知為準。

某戶外公司發布通知，哈巴雪山大本營到登頂路段已臨時管制。（上遊新聞）

遊客小於（化名）稱，事發於早上10時左右，她攀登哈巴雪山著名的「絕望坡」時目擊遇難者的情況，「我爬上去的時候就聽到有人叫了一聲，然後我往下看了一下，但因為近視沒看清楚，嚮導說好像是有一個人掉下去了」。

小於續稱，自己登頂結束後下絕望坡時看到一名男子躺在地上，「然後我嚮導就接到電話說那個人沒了。他掉下來剛好撞石頭上了，開始是重傷，然後很快就沒了，現在人好像還在上面，今天應該運下來」。

小於表示，自己的嚮導是一對一服務，不需要跟隊伍走，「我的嚮導全程是拉著我走那種」。他又稱，登山前一天，登山大本營曾下大雪，導致第二天登山的路更加難走，「不要聽網上說有腿就行」。他憶述，當天下撤時風特別大，「我體重很輕，整個人有點站不穩，下撤的時候滑了很多次，滑倒的時候根本剎不住車，我嚮導比較好，全程保護著」。

哈巴村一位資深高山嚮導證實，1月29日有登山者滑墜，目前登山路線不可攀登，「昨天到哈巴村包括已經上到大本營的都全部已經下來了」。

1月30日，哈巴村所屬的三壩鄉人民政府一位工作人員介紹，對於下一步是否禁止登山還在開會研究中，「目前山上風大雪大並不適合進行登山活動」。

有知情者透露，1月30日凌晨已結束救援，目前遇難者遺體已運下山，並送往麗江，其他具體情況不便透露。

1月24日，香格里拉市人民政府發布《關於規範管理哈巴雪山登山活動的通告》，其中規定在哈巴雪山區域內進行登山活動的團隊（個人），在大本營以上區域登山活動中，1名當地持證高山協作只能帶領1名隊員。

哈巴雪山。（香格里拉融媒體）

作為雲南省唯一允許攀登的5000米入門級雪山，從雪山腳下的哈巴村（2650米）到頂峰（5396米），哈巴雪山有合適的路線長度和海拔爬升高度，近期受廣大年輕人追捧，被稱為「人生第一座雪山」。「絕望坡」是哈巴雪山海拔4900米到5300米處，是山上最長的雪坡，坡度45度。

據《新華社》報道，哈巴雪山海拔5396米，在該山峰海拔約5100米處部分線路地勢險峻，尤其在冬季，路面結冰，極易發生滑墜。2010年10月，兩名登山者在登頂哈巴雪山下撤途中發生滑墜遇難。

據雲南省山地救援隊的消息，2020年11月一名登山愛好者在4900米處滑墜導致小腿骨折，後經營救脫險。2022年5月，一位登山愛好者和一位高山嚮導，攀登哈巴雪山時在海拔5300米滑墜到5000米導致一輕傷一重傷，後經過雲南省山地救援隊哈巴分隊10小時救援成功。