內地觀光市場恢復緩慢　旅行社去年接待入境旅客人數不及19年一成

內地在去年逐步放開與疫情相關的出入境限制。文化和旅遊部的中國旅遊研究院4日發布的《中國入境旅遊發展報告（2023-2024）》揭露內地的出入境數據，顯示2023年港澳台居民出入境人次恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次只恢復到36%。此外，2023年全國旅行社接待入境遊客人數僅恢復到2019年的一成不到。



內地的出入境數據，顯示2023年港澳台居民出入境人次恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次只恢復到36%。（視覺中國）

內媒《北京日報》引述該報告報道，根據國家移民管理局的數據，2023年，全國移民管理機構查驗中國港澳台居民和外國人出入境總人次恢復到2019年的67%。由此初步估計，2023年全年內地接待入境遊客恢復到2019年的六七成。

但報告指出，入境旅遊恢復表現出不均衡特徵。港澳台市場恢復顯著快於外國人市場，全國移民管理機構查驗出入境人員的數據顯示，2023年，港澳台居民出入境人次恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次只恢復到36%。

此外，2023年全國旅行社接待入境遊客人數僅恢復到2019年的一成不到，也從側面反映出觀光休閒市場較低的恢復水平。

中國旅遊研究院初步估計，2024年外國人入境市場有望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場實現全面恢復。