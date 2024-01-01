中國對歐亞6國單方面免簽以來超11萬人次來華　觀光休閒佔七成

自中國12月1日對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國持普通護照人員試行單方面免簽政策實施以來，6國已有超過11萬人次免簽入境，其中來華觀光休閒和從事商務活動人員佔比77.3%。



據了解，自該項政策實施以來，截至2023年12月31日，上述6國來華人員共計21.4萬人次，較11月份環比上升28.5%。其中，持普通護照免簽入境人數共計11.8萬人次，佔同期6國入境總人數的55.1%，從入境事由來看，持普通護照免簽入境人員中來華觀光休閒和從事商務活動人員共計9.1萬人次，占比77.3%。

自中國12月1日對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國持普通護照人員試行單方面免簽政策實施以來，6國已有超過11萬人次免簽入境，其中來華觀光休閒和從事商務活動人員佔比77.3%。（vcg）

國家移民管理局相關負責人介紹，國家移民管理局將進一步優化出入境管理服務政策措施，協同有關部門，進一步便利外國人來華經商、學習、旅遊、工作、生活，依法依規為免簽入境人員提供停居留便利，全力服務高水平開放高質量發展。

2023年12月1日至2024年11月30日期間，法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。（資料圖片）

此前，中國外交部11月24日宣布，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。由2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述6個國家持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光和過境不超過15天，可免簽入境。