9名解放軍高級將領被罷全國人大代表　官方證實均涉嚴重違紀違法

全國人大常委會去年底公告九名解放軍高級將領被罷免全國人大代表職務，但未通報原因。近日中國人大網公開全國人大常委會2024第一號公報文件，證實九人全部涉嫌嚴重違紀違法。



據該期公報及公開消息，這九名軍方將領包括三名上將、四名中將、兩名少將。依次是：中央軍委聯合參謀部原副參謀長張振中中將，全國人大財政經濟委員會原委員、中央軍委裝備發展部原副部長張育林中將，中央軍委裝備發展部原副部長饒文敏少將，南部戰區原副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春中將，全國人大常委會原委員、全國人大華僑委員會原副主任委員、空軍原司令員丁來杭上將，火箭軍裝備部原部長呂宏少將，火箭軍原司令員李玉超上將，火箭軍原副司令員李傳廣中將，全國人大常委會原委員、全國人大外事委員會原副主任委員、火箭軍原司令員周亞寧上將。

2023年下半年，中央軍委聯合參謀部、中央軍委裝備發展部、海軍、空軍、火箭軍先後召開軍人代表大會，決定罷免九人的全國人大代表職務。

公報表述各人軍隊職務時全部以「原」介紹，顯示除了此前公開卸任軍職的丁來杭、周亞寧、李玉超、張育林外，其餘5人同被免去軍職。