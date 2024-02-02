受賄逾1.1億元　茅台集團原董事長高衛東被判無期徒刑

貴州省六盤水市中級人民法院周五（2日）一審公開宣判貴州省煤田地質局原黨委委員、局長高衛東受賄一案，高衛東受賄罪成，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；其受賄所得及孳息被依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明：1999年至2022年，被告高衛東利用擔任貴陽經濟技術開發區規劃建設環保局局長，原貴陽市小河區副區長，原金陽新區開發建設有限公司、金陽建設投資（集團）有限公司黨委書記、董事長，貴陽市交通運輸局局長，貴陽市副市長，貴州雙龍臨空經濟區黨工委副書記、管委會主任，貴州省交通運輸廳黨委書記、副廳長、廳長，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州省煤田地質局黨委委員、局長等職務上的便利，為有關個人和單位在經營公司、承攬工程項目、獲得土地開發權、購買茅台酒等事項上提供幫助，直接或者通過相關人員非法收受財物共計折合1.1億餘元（人民幣．下同），其中4656萬餘元未實際取得。

法院認為，被告高衛東的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑒於高衛東到案後如實供述監察機關已掌握的受賄犯罪事實，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，部分犯罪為未遂，認罪悔罪，大部分贓款贓物已退繳，依法對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。高衛東當庭表示服判，不上訴。

50歲的高衛東曾任貴州省交通廳廳長，2020年3月出任茅台集團黨委書記、董事長，2021年8月改任省煤田地質局局長，2022年5月被查，12月被雙開。

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去年1月28日，貴州衛視播出反腐專題片《一嚴到底——貴州正風肅紀反腐》第一集《嚴明政治紀律》。高衛東在專題片出鏡懺悔稱：「隨著我職務的晉升，面對的誘惑增大，逐步忘記了本該有的初心和使命，最後就出現了精神空虛，思想缺鈣這種情況，從而導致了行動上的『軟骨病』和『富貴病』。」

高衛東說：「『軟骨病』就是見錢就收，沒有底線。『富貴病』就是喜歡和商人老闆比吃講穿。」高衛東還稱，自己有兩三套房子，但還是想和老闆一樣住洋房、住別墅，不知收斂。

高衛東還流著淚說：「希望更多的人以我為鑑，千萬不要步我的後塵。這種痛苦不是一個『悔恨』能說清楚的。一個普通人家正常的相聚吃飯，現在對我來說，都是一種遙不可及的幸福。」