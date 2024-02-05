違背「兩個維護」政治原則　貴州省委原書記孫志剛遭開除黨籍

央視5日（周一）報道，中央紀委國家監委對全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，孫志剛遭開除黨籍處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



官方通報指孫志剛違背「兩個維護」政治原則。「兩個維護」是指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。



全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛。（資料圖片）

通報指，經查，孫志剛喪失理想信念，背棄初心使命，違背「兩個維護」政治原則，貫徹落實黨中央重大決策部署不力，陽奉陰違，搞「七個有之」，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力，在幹部考察中搞非組織活動，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規多佔住房，在生活保障方面謀求特殊待遇，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排。

孫志剛違反組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；干預和插手司法活動；不重視家風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、股份認購等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，孫志剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予孫志剛開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛。（資料圖片）

官方簡歷顯示，今年70歲的孫志剛在1985年3月調任武漢市經委副主任，後歷任武漢市體改委副主任，武漢市計委副主任，武漢市漢陽區區長，武漢市副市長，宜昌市長，宜昌市委書記、市人大常委會主任等職。

2002年6月，孫志剛出任湖北省委常委、省委秘書長、省直機關工委書記。2010年12月，孫志剛調至國家發展改革委，擔任國家發改委副主任，兼任國務院醫改辦主任。2013年3月，孫志剛履新國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組副書記、國務院醫改辦主任（正部長級）。2015年，孫志剛調任貴州省委副書記、省政府副省長、代理省長。2016年，當選為貴州省政府省長。2017年接任貴州省委書記，2020年卸任。之後，他還擔任過第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。