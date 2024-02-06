履行｢身首異處｣遺願　陸哲學家｢冷凍頭顱｣供後代研究中華文化殘跡

撰文：許祺安
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著名中國旅美哲學家李澤厚2021年以91歲高齡逝世，而他生前也立下遺囑，希望過世後能將自己的頭顱砍下並冷凍，留給數百年後的科學家進行研究，檢查腦中是否會有「中華文化」的殘跡，證實自己提出的積澱理論，而其家人也證實，他的頭顱切掉冰存了。

綜合媒體報道，李澤厚早在80歲生日前透露「冷凍頭顱」一事，當時他受訪說，「我準備將來把腦袋留下來，冷凍，過300年，或者500年，再拿出來」。李澤厚也說復活不可能，只是想證明文化是不是影響大腦，「幾百年後，是不是可以從我的大腦裡，發現中國文化的殘跡，證明我的積澱理論。」

1960年代初，李澤厚創立「積澱說」，強調「文化心理結構」，看重心理，但不是心理學的經驗描述和科學研究。「積澱」也只是從哲學點明實踐、歷史、文化在人的心理上的累積、沉澱而已，並非經驗的或實證的研究；意即「積澱說」仍是一個「假說」，有待於具體科學的驗證。

李澤厚直到90歲生日受訪時再度提及此事，期待將來腦科學發達之後驗證自己的積澱理論。

2021年，李澤厚在美國科羅拉多逝世。（微博＠北京青年報）

據學者馬群林發表文章透露，其在去年12月見到了從美國回來的李澤厚夫人馬文君、兒子李艾，從李艾處親口得知，「李澤厚2021年11月2日因病在Boulder家中去世，當日，李艾便通知美國AlcorLife Extension Foundation履行了李澤厚生前關於冷凍頭顱，以便未來驗證『積澱說』之遺囑。遺體火化後，下葬於美國Colorado」。

李澤厚在哲學、美學和思想史方面均有巨大建樹，著作等身，上世紀80年代在中國知識界極具影響力。馬群林感慨，這是李澤厚踐行自己的哲學理念、科學理念、生死理念，「為自己91年的輝煌人生歷程所畫下的最後一個令人震撼的感嘆號！恐怕也將會是中國知識份子的空前絕後之舉！」

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