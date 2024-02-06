袁弓夷等4名被通緝港人晤美高官籲為黎智英發聲　中方堅決反對

在美國時間周一（5日），美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel J. Kritenbrink）在當地接見遭香港國安處通緝潛逃海外的郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐4人。中國外交部發言人汪文斌周二（6日）表示，中方對美方高官公然勾連外逃反中亂港分子表示強烈不滿和堅決反對。



（左起）袁弓夷、邵嵐、郭鳳儀、許穎婷會見美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel J. Kritenbrink）。（網絡圖片）

據外媒報道，郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐4人與康達會面時，呼籲美方為被控違反《港區國安法》的壹傳媒創辦人黎智英等人發聲。

美國國務院東亞及太平洋事務局在社交平台X發出署名DJK，即康達（Daniel J. Kritenbrink）的短文。康達稱，很榮幸能見到這些「香港民主和人權的勇敢倡議者」，又聲稱他們因為行使基本自由而不公正地被針對。

中國外交部發言人汪文斌周二（6日）表示，中方對美方高官公然勾連外逃反中亂港分子表示強烈不滿和堅決反對。（中國外交部）

汪文斌周二表示，中方對美方高官公然勾連外逃反中亂港分子表示強烈不滿和堅決反對。

汪文斌表示，有關外逃反中亂港分子涉嫌危害國家安全，香港警方依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是必要正當之舉。美國制定的國家安全法律也具有域外效力。美方為反中亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準。

汪文斌又稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。我們敦促美方反躬自省，切實尊重中國主權和香港法治，不做犯罪分子的避風港。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何干預香港事務、破壞香港法治的圖謀都將受到中方堅決回擊。

根據資料，去年7月香港警方以違反《港區國安法》為由，懸紅100萬港元通緝八個人，其中包括郭鳳儀及袁弓夷。去年12月，香港警方以同一金額通緝許穎婷及邵嵐。