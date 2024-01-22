香港現人才離港潮？外交部汪文斌：言論毫無依據　誤導公眾和輿論

中國外交部發言人汪文斌今日（22日）主持例行記者會，會上有外媒記者問及如何評論有外媒稱國際人才對赴港工作、生活望而卻步，甚至出現人才離港潮。汪文斌批評有關言論毫無依據，無視香港繼續成為國際人才聚集高地的事實，不負責任地貶損香港自由和人權狀況，是對公眾和輿論的誤導。



中國外交部發言人汪文斌稱，當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減。（中國外交部）

汪文斌稱，實際情況是，當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減。港府統計數據顯示，2022年年中至2023年年中，香港人口淨流入17.4萬，根本不存在所謂的「離港潮」。2023年1月至11月，港府各項引進人才計劃共收到20多萬份申請，其中超過12萬份獲批，8萬人已抵港，遠遠超過每年至少引入3.5萬名人才的目標。

汪文斌稱，在瑞士洛桑國際管理發展學院公布的《2023年世界人才報告》當中，香港人才競爭力水平在亞洲地區高居第二。這些數據和事實充分說明，香港繼續受到世界各國人才的重視和青睞。

汪文斌又稱，當前香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港市民安居樂業，依法享有的各項權利和自由得到切實保障，這為海內外人才在港創業興業提供了前所未有的良好環境和難得機遇。我們相信，香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢將進一步強化，經濟、社會各領域蓬勃發展的良好局面將進一步鞏固，對全球人才的吸引力也將進一步提升。

汪文斌最後稱，中央政府將一如既往支持香港吸引國際優秀人才、不斷打造新優勢，歡迎世界各國各領域人才到香港創業興業，共同分享香港發展機遇，共同開創香港的美好明天。