習近平：去年推動經濟恢復發展　放眼全球仍然是「風景這邊獨好」

今日（8日）上午，中共中央、國務院在人民大會堂舉行2024年春節團拜會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞拜年。



新華社下午披露講話全文。習近平強調，即將過去的癸卯兔年，是全面貫徹二十大精神的開局之年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，當局以中國式現代化凝心聚力，統籌國內國際兩個大局，頑強拼搏、勇毅前行，戰勝多重困難挑戰，在全面建設社會主義現代化國家新征程上邁出堅實步伐。



北京人民大會堂舉行2024年春節團拜會，習近平與李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人一同出席共迎新春。（新華社）

習近平在講話中指出，一年來，中國全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126萬億元人民幣，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。科技創新實現新突破，新質生產力加快形成。改革開放不斷深化，新一輪黨和國家機構改革基本完成。生態環境持續改善。國防和軍隊現代化邁出新的步伐。成功舉辦成都大運會、杭州亞運會，體育健兒創造良好成績。縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態。堅持人民至上，着力保障和改善民生，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，用心用情解決人民群眾急難愁盼問題，全力以赴應對自然災害和推動災後恢覆建設，社會大局保持穩定。積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益。紮實推進中國特色大國外交，為變亂交織的世界增添確定性和正能量，展現了推動構建人類命運共同體的責任擔當。

習近平強調，回顧一年來的拼搏奮鬥，更加深切地體會到，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，既是中國人民追求美好幸福生活的光明之路，也是促進世界和平和發展的正義之路。只要堅持道不變、志不改，一以貫之、勠力同心，就一定能夠戰勝前進中的各種艱難險阻，不斷邁向成功的彼岸。

習近平等人向在場人士致意，祝福新春。（新華社）

習近平指出，2024年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌高質量發展和高水平安全，突出重點、把握關鍵，銳意進取、真抓實幹，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續增進民生福祉，保持社會大局和諧穩定。

習近平強調，要進一步全面深化改革，着力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力，為推進中國式現代化注入強大動力，使中國式現代化建設披荊斬棘、一往無前。

習近平指出，要進一步全面深化改革。（新華社）

習近平指出，龍是中華民族的圖騰，具有剛健威武的雄姿、勇猛無畏的氣概、福澤四海的情懷、強大無比的力量，既象徵着五千年來中華民族自強不息、奮鬥進取的精神血脈，更承載著新時代新征程億萬中華兒女推進強國建設、民族復興偉業的堅定意志和美好願望。甲辰龍年，希望全國人民振奮龍馬精神，以龍騰虎躍、魚躍龍門的幹勁闖勁，開拓創新、拼搏奉獻，共同書寫中國式現代化建設新篇章。