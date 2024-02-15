過於先進不便展示：中國研發｢翼陣合一｣衛星6G網　手機將直連太空

內地正加緊低軌通訊衛星的研發。據新華社12日報道，位於北京海淀的銀河航天方舟實驗室正展開一項劃時代的研發工作，打造新一代通訊衛星，將成為未來6G網絡重要的組成部分之一。然而，相關實體圖片竟因「過於先進，不便展示」並未在報道中向大眾揭露真容。



報道稱，這種新一代通訊衛星在一個數平方公尺的平面上既有可以通訊的天線，又有可以把太陽能轉換成衛星能源的太陽電池片，是一種相控陣天線和太陽翼一體化的通訊衛星。

根據航天首席科學家張世傑介紹，上述關鍵技術稱為「翼陣合一」技術，目前開發團隊已完成「翼陣合一」衛星的二維展開關鍵技術攻關，並將繼續進行翼陣一體化高效率散熱、分散式電源等關鍵技術攻關。

力箭一號成功發射新式商業衛星。（環球網）

報告指出，通過將衛星的天線「藏進」太陽翼裡，能夠大幅降低衛星佔用的體積和所需的成本，提升多星部署的網絡效率。目前，衛星正處於從「超大老式桌上型電腦」向「筆記型電腦」的進化階段，柔性太陽翼可讓衛星具備「超大能源」成為現實，太空資訊高速公路網絡正在加速建設。

張世傑表示，「面向未來，手機直連衛星技術將是6G通信網絡的重要組成部分之一，衛星面向大眾有望迸發出更多新應用。」

新華社報道中並未展示上述研發的相關實物圖片，內地媒體「IT之家」猜測表示，圖片未能展示的原因在於，「過於先進，不便展示」。

國家國防科技工業局抖音號「中國軍工」在2021年7月發布亞軌道重復使用運載器飛行演示驗證項目首飛取得圓滿成功訊息，不過該影片內容僅3行文字和背景音，沒有展示具體畫面，引發網友熱議。對此，「中國軍工」曾在評論區稱：「過於先進，不便展示」。這句話也成為內地官方在發布重要技術，但未有具體畫面時的推測。