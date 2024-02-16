陸軍事評論：中國3航母將全部搭載殲35　抹去中美艦載機代際差

在最近出現的遼寧艦最新圖片中，甲板後部赫然停著一架「全黑」殲-35隱形艦載機模型，引起外界對進行改裝升級工作近1年的遼寧艦高度關注。內媒軍事專欄分析指稱，這項動作顯示殲35隱形戰機除部署於福建艦之外，還要登上遼寧艦與山東艦，最重要的意義在於此舉將抹去中美艦載戰之間的代差。



《騰訊網》軍事專欄指出，透過圖片判斷，該架並非殲-15艦載機的全比例模型出現在了遼寧艦的甲板後方，以防雨布包裹嚴實，其整體輪廓以及傾斜雙垂尾等特點可以看出，這架艦載機並不是殲-15艦載機，而應該是殲-35艦載機。「殲-35模型出現在遼寧艦的甲板上只有一個原因：遼寧艦將搭載殲-35艦載戰機」。

近日內地網絡大量流傳1架黑色的中國殲-35 隱形艦載戰機（右側）出現在遼寧艦航母上。（網絡）

報道指出，在此之前國內外人士普遍認為，殲-35隱形戰鬥機是專門用於福建艦，或是與之同型的電磁彈射型航母。專家分析稱，當福建艦使用彈射型殲-35之後，不但會讓中國第3艘航母正式搭載5代戰機，還將抹去中美艦載機的代差。

「從目前的情況來判斷，遼寧艦和山東艦這2艘採用滑躍甲板的航母儘管很難改裝電磁彈射器，但仍然可能要搭載殲-35艦載機，從而讓中國海軍的航母戰鬥群在艦載機上追上美國。」

報道分析指道，美國與英國的航母以及日韓兩國的兩棲攻擊艦在改裝搭載F-35艦載機後，其戰力大幅超越未搭載隱形艦載機的國家。若按美方公布的F-35與4代戰機的交換比為1:15，搭載12架F-35B的日本改裝兩棲攻擊加賀號將能對抗搭載超過百架的4代戰機航母，這也是日韓在改裝兩棲攻擊艦後，在對抗中國航母時已具備更充足信心的主因。

美國F-35戰鬥機在「伊莉莎白女王」號上起飛。（Twitter@U.S. Navy）

內媒認為，殲-35是美國之外全球首款艦載隱形戰機，如果能搭載到山東艦和遼寧艦2艘滑躍型航母上，又能在福建艦上進行電磁彈射，那麼對中國海軍航母戰鬥群所帶來的戰力將十分可觀。雖然滑躍式起飛可能會影響殲-35的武器掛載量，但這並非影響戰力的絕對因素，在與殲-15的搭配下，仍然可以成為爭奪制海空權的主力。

分析指稱，殲-35現在遼寧艦進行搭載測試，同樣的測試也會在山東艦上進行，最終殲-35會搭載到中國現有的3艘航母上，這將使得中國航母戰鬥群的綜合戰力會發生巨大的變化。即便中國現役航母綜合性能還趕不上美國的超級航母，但至少可以正面抗衡，不至於完全被壓著打，而且還會給中國電磁彈射型核動力航母大量建造爭取到十分寶貴的時間。