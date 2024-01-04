福建艦曝光「三秒證件照」　映射2027年建軍百年奮鬥目標

中央電視台1月2日晚上的《新聞聯播》格外引人注目，還一度上了微博熱搜，原因是這個中國最權威的官方新聞節目曝光了中國第三艘航空母艦福建艦的最新高清畫面。這個畫面不只清晰，拍攝角度也正面，甲板的情況可謂一覽無遺，一些網民因此戲稱為福建艦的證件照。



福建艦是當今世界除美國航母之外最大的航母，也是美國之外唯一配備最新電磁彈射系統的航母。它這次是在《新聞聯播》一則題為《為推進強國建設民族復興偉業貢獻力量》的新聞中亮相。

這則新聞主要介紹解放軍全軍官兵對中共總書記、中央軍委主席習近平2024年新年賀詞的反響，以及全軍官兵聚力備戰打仗，為如期實現建軍一百年奮鬥目標團結奮鬥的消息。新聞配有海陸空軍隊的各型裝備與演訓畫面，並在壓軸部分公開了福建艦的最新動態。

這則新聞全長2分鐘53秒，而福建艦的正面畫面僅僅出現了三秒，卻已讓不少內地軍迷興奮不已，甚至受到海內外輿論的高度關注，紛紛分析中國這艘完全自主設計建造的首艘彈射型航母最近出現哪些變化。

三條彈射軌道清晰可見

有軍事學者拿《新聞聯播》這次公開的畫面與福建艦2022年6月下水的畫面比較，發現電磁彈射裝置上的施工棚已經拆除，三條彈射軌道清晰可見。

根據內地軍事評論員石宏的分析，從官方公開的三條電磁彈射軌道來看，福建艦目前已經基本成型，建造進入尾聲。

《新聞聯播》這次公開的畫面也顯示，福建艦的甲板尾部有一架全尺寸模型的折疊機翼艦載機，表明飛行甲板現在已基本成型。艦載機全尺寸模型這次出現在福建艦的飛行甲板上，預計也是為了進行相應的測試，估算飛行甲板將來能夠停放多少艦載機。

有軍迷發現甲板擋焰板後方有很大一片的黑色痕跡，像是輪胎不斷碾壓留下的印記，由此判斷可能是艦載機在上面移動產生的，說明相關軍工測試十分嚴謹。

石宏也指出，飛行甲板前部是平直的，因此可以在福建艦前甲板停放更多艦載機，增加甲板佈置靈活性，有利於福建艦更迅速地出動艦載機。

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福建艦基本完工

他總結說，雖然一些艦上設備還沒安裝、甲板上的劃線暫未完成，但福建艦基本上可說是已經完成了，這意味著福建艦距離海試的時間已經不遠。

另一佐證是福建艦的甲板已經清空，之前施工的各種設施基本全部撤離，說明前期的系列複雜工序應已完成。

而隨著福建艦日益成熟，中國著手發展核動力航母的計劃近年也浮出檯面。有消息稱，中國正在規劃關於004和005核動力航母的相關事宜，有待福建艦海試和入列後擇機公開，屆時與美國的差距又會拉近一些。

一般來說，航母的建造過程分為幾個重要節點，分別是立項、開工、下水、舾裝、系泊、海試。海試是航母在服役前的最後測試，包括測試航母的動力、導航、電子設備、雷達、武器等系統。

中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦福建號。（翻攝自騰訊網）

外界關注福建艦何時海試

福建艦究竟何時出海海試，一直是人們關注的焦點。2022年6月，中國官方在福建艦舉行下水命名儀式時說，福建艦將在下水後按計劃開展系泊試驗和航行試驗，但至今仍未作出任何宣布。

一年後，中國網絡2023年六、七月份流傳的照片顯示，福建艦當時仍在碼頭舾裝，拆除了位於斜甲板的三號電磁彈射器的安裝工棚，並在艦島頂部上安裝了一部衛星通信天線和精密進場導航雷達。一些軍迷當時由此推測，福建艦有望在8月1日解放軍建軍節前後進行海試，但也有專家認為10月實現海試的概率稍大。時間證明了這些軍迷和專家的判斷都是錯誤的。

到了2023年11月中下旬，又有一些跡象加劇了外界對福建艦海試時間越來越近的猜測。網上出現的衛星圖像顯示，福建艦離開了泊位。

據美國「海軍新聞」（Naval News）網站11月26日報道，福建艦進行了一項稱為「靜載」（dead load）的測試，所有配備彈射器的航母在完成建造或大修時都會進行這類測試，以驗證彈射器的效能。

社交媒體流傳的影片顯示，俗稱「小紅車」的測試飛行器從福建艦的彈射器位置發射，隨後落入福建艦前方的水域中。此前一艘用於移動船體部件的大型駁船，據報也從福建艦前方的系泊位置移走，為相關測試讓路。

2023年12月，長興島船塢內的福建艦被拍到明顯地有2部小紅車正同時測試電磁彈射，而在甲板後端有一架形似殲-35的飛機也已經上艦預備參與測試。（騰訊網）

福建艦正開展系泊試驗

對此，國防部新聞發言人吳謙11月30日在例行記者會上受詢時首次證實，福建艦在開展系泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。

航母系泊試驗是在海試之前的重要步驟，最重要的組成部分就是電磁彈射系統的「靜載」試驗。軍事專家張學峰介紹，系泊試驗旨在檢查船體、動力裝置、機械設備、電氣設備及各種裝備的製造、安裝的完整性和可靠性，以便對不符合要求的地方重新調整，使航母具備適航條件。

系泊試驗完成後的下一階段測試，就是海試，這也是外界認為福建艦海試即將開始的原因。

如今，央視《新聞聯播》的畫面清楚顯示，福建艦已經離開系泊碼頭，引發了人們對福建艦出海海試的期待，有軍迷甚至預測福建艦有望在這個月正式海試。

不過，這些軍迷可能要失望了。一般分析認為，福建艦這次離開系泊碼頭是為了回到船塢，因為從它下水進入港池已有一年半，可能需要清理船體消除安全隱患，為下來進行海試的動力系統測試鋪路。這項工作預計需要至少一周，如果還要標注吃水線、塗刷甲板等，則需更多時間，要在本月海試可能倉促。

無論如何，福建艦海試是遲早的事，至於具體何時出海、又何時入列服役，接受《新聞聯播》訪問的福建艦上校或許提供了部分答案。身穿戎裝的尹洪新站在福建艦艦島前面對鏡頭說：「我們始終牢記主席重托，奮力投身航母事業，按計劃穩步推進系泊試驗。新的一年，我們將只爭朝夕、頑強奮鬥，力爭早日形成戰鬥力，向著如期實現建軍一百年奮鬥目標奮力前行。」

2023年11月衛星圖像顯示，中國第二艘自製航艦福建艦11月19日暫離港池碼頭。（H I Sutton）

中國軍方要在2027年 實現建軍一百年奮鬥目標

以目前的進度來看，福建艦有望最快在明後兩年初步形成戰鬥力，如期在2027年實現「建軍一百年奮鬥目標」。《路透社》和其他一些國際媒體由此聯想到，美國軍方早前的情報顯示，習近平已指示解放軍隊在2027年之前做好攻台的準備。

早前有分析認為，在台海局勢持續緊張，爆發軍事衝突的可能性不斷增大的背景下，解放軍方在2022年出乎意料地將第三艘航母命名為福建艦，而非輿論推斷的湖北艦或江蘇艦，目的是為了展示官方絕不允許台灣從中國分裂出去的決心。這背後的原因是，福建位於東海通往南海的要衝，對面就是台灣海峽，有其戰略地位和地緣意義。

如今，《新聞聯播》在台灣大選來臨之際，從正面角度將福建艦的甲板近況和整體位置公之於眾，表明福建艦的發展已步入穩定階段，目前的各項相關測試估計都已達標，也從另一側面展示了軍方的信心。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

