江蘇工廠凌晨爆炸致3死13傷2失蹤　現場如廢墟　附近公司玻璃震碎

江蘇南通海安市應急管理局今天（18日）下午通報，凌晨2時11分，海安經濟技術開發區亞太輕合金（南通）科技股份有限公司車間內生產鋁棒的鑄造井區域發生爆炸。截至目前，共造成3人死亡，2人失蹤，搜救和善後工作正在進行中。內媒《新京報》則報道稱，目前事故還另外造成13人受傷。



爆炸發生後，工廠內一片狼藉，有消防救援人員在現場進行搜救工作。（央視）

據現場照片展示，爆炸發生後，工廠內一片狼藉，有消防救援人員在現場進行搜救工作。

內媒《大皖新聞》報道，周邊有兩家公司工作人員表示受爆炸影響，他們公司的玻璃被震碎。

附近一家公司工作人員表示，調取閉路電視片段發現，凌晨2點多爆炸發生後，其公司廠房都在搖晃，玻璃被震碎，「地震那樣的感覺」。

內媒：鋁水洩漏至鑄造井引發爆炸

內媒《新京報》報道稱，從現場救援人員處獲悉，目前爆炸已致3人死亡、13人受傷、2人失蹤。涉事建築物屋頂、牆壁坍塌，坍塌面積超過80%。

報道引述海安市應急管理局一名工作人員表示，事發時，涉事企業共有18名工作人員出勤，現場閉路電視片段顯示，大量鋁水洩漏至鑄造井中，遇水引發爆炸。

涉事企業的一名工作人員表示，閉路電視片段顯示，爆炸發生前，設備的模盤卡住，有工作人員用撬棍撬動模盤，模盤下降之後，發生了爆炸。