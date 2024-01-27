寧夏燒烤店爆炸31死　調查揭「唯一樓梯通道被炸毀」2幹部被問責

2023年6月21日20時37分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區富洋燒烤民族街店發生一起特別重大燃氣爆炸事故，造成31人死亡、7人受傷，直接經濟損失5114.5萬元。



日前，國務院常務會議審議通過了寧夏銀川富洋燒烤店「6·21」特別重大燃氣爆炸事故調查報告，官方公布事故原因和疏散不及的原因，同時也給予寧夏自治區黨委常委、政府副主席陳春平、寧夏銀川市委書記、市長趙旭暉警告處分。



寧夏回族自治區公安機關對涉嫌違法犯罪的15名涉案人員立案偵查。寧夏回族自治區紀檢監察機關、中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組等按照幹部管理權限，依規依紀依法對事故中涉嫌違紀違法的66名公職人員進行嚴肅追責問責。



寧夏燒烤店31死樓梯被炸飛難逃生 倖存員工：半年前電烤改煤氣：

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調查報告稱，事故直接原因是液化石油氣配送企業違規向燒烤店配送有氣相閥和液相閥的「雙嘴瓶」，店員誤將氣相閥調壓器接到液相閥上，使用發現異常後擅自拆卸安裝調壓器造成液化石油氣洩漏，處置時又誤將閥門反向開大，導致大量洩漏噴出，與空氣混合達到爆炸極限，遇廚房內明火發生爆炸進而起火。

由於沒有組織疏散、唯一樓梯通道被炸毀的隔牆嚴重堵塞、二樓臨街窗戶被封堵並被錨固焊接的鋼制廣告牌完全阻擋，嚴重影響人員逃生，導致傷亡擴大。據了解，事發當時，媒訪問當地知情人士，有知情人士稱，二樓的樓梯被炸沒了，又因為二樓是密閉包廂，無法跳窗逃離，「二樓的人都沒能自己逃出來，是靠後面（救援人員到達後）救出來的。」

央視22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：

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2名中管幹部被問責

調查報告稱，事故的發生是問題長期發展積累的結果，寧夏回族自治區和相關地方黨委、政府及有關職能部門貫徹落實黨中央關於安全生產的決策部署不到位，對近年來發生的典型事故未深刻汲取教訓，對事故發生均負有責任。

陳春平同志作為負責安全生產工作和聯絡消防部門的自治區黨委常委、政府副主席，未嚴格落實地方黨政領導幹部安全生產責任制規定，推進本地區安全生產特別是燃氣安全工作不力，對自治區燃氣安全整治工作滯後、流於形式等問題失管失察，對事故發生負有重要領導責任，應予嚴肅問責。

趙旭輝同志作為銀川市委書記、市長，未切實履行安全生產第一責任人職責，對銀川市有關職能部門監督執法等工作不力、燃氣及餐飲行業管理混亂、相關部門幹部不負責任甚至嚴重違紀違法等問題失管失察，對事故發生負有重要領導責任，應予嚴肅問責。

依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定分別給予陳春平同志黨內警告處分、趙旭輝同志黨內嚴重警告處分。

富洋燒烤店實際控制人張洪顯、寧夏龍江清潔能源有限公司法定代表人張曉東、寧夏鉑瀾能源有限公司法定代表人馬金禮和寧夏國華檢測技術有限公司法定代表人周志國等15人涉嫌重大責任事故罪，被公安機關立案偵查，其中11人已被檢察機關批准逮捕。

中國燃氣事故頻發，圖為今年天津市寶坻區發生燃氣爆炸事故。（新華社）

調查報告暴露：地方黨委政府及其有關部門專項整治敷衍了事

經國務院事故調查組調查認定，這是一起因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店在使用中違規操作發生洩漏爆炸，地方黨委政府及其有關部門履職不到位、燃氣安全失管失控，造成的生產安全責任事故。

調查查清事故暴露的主要問題是地方黨委政府及其有關部門專項整治敷衍了事、源頭管理失職失責、氣瓶檢驗充裝弄虛作假、燃氣經營配送使用管理混亂、餐飲場所安全失管漏管、執法檢查寬鬆軟虛。涉事有關企業存在相關違法違規行為。

事故發生後，黨中央、國務院高度重視。習近平總書記立即作出重要指示批示，強調這起事故造成多人傷亡，令人痛心、教訓深刻。要全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。各地區和有關部門要牢固樹立安全發展理念，堅持人民至上、生命至上，以「時時放心不下」的責任感，抓實抓細工作落實，盯緊苗頭隱患，全面排查風險。

據了解，近期內地接連發生火災造成慘重傷亡，包括河南學校失火造成13人死亡，江西新余大火39人死亡，引發社會關注。

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官方也在調查報告中稱，近期有關部門要開展一次安全生產風險專項整治，加強重點行業、重點領域安全監管，有效防範重特大生產安全事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。李強總理等領導同志作出批示，提出明確要求。應急管理部、住房城鄉建設部、商務部、市場監管總局等有關部門迅速響應，組成聯合工作組趕赴現場指導事故救援處置工作。

針對事故中暴露的問題，事故調查組總結了五個方面的主要教訓：該堅守的安全紅線沒有守住，該有的強烈責任感卻放鬆懈怠，該全鏈條監管的卻掉鏈斷檔，該用打非治違的硬措施沒有硬起來，該抓實的安全基礎沒有抓到位。同時，提出六項整改和防範措施建議：統籌發展和安全，狠抓燃氣安全大起底；嚴格市場准入，全面規範行業發展秩序；強化齊抓共管，提高安全監管效能；迅速開展行動，徹底整治餐飲用戶隱患；完善法規標準，提高適用性和強制性；狠抓社會末梢，提升基層能力水平。