貴州安順爆發大面積山火　火光映紅黑夜天空　林業局：已疏散居民

2月20日，有多名網民在社交平台發布貴州安順多地爆發山火的影片，引發關注。



影片顯示，熊熊大火將整座山包圍，火光映紅夜空，影片中還有大風呼嘯的聲音，還有民房被燒毀成空架子。部份網民發布的影片定位在安順市鎮寧縣，另有部份定位在安順市西秀區蔡官鎮。

據新京報報道，蔡官鎮政府回應表示，山火仍在撲救，已提前轉移村民，暫無傷亡報告。西秀區林業局工作人員稱，20日14時許，山火從西秀區轎子山鎮蔓延至蔡官鎮，起火原因相關部門正在調查。

安順林業局防火中心工作人員則表示，「面積這麼大火情肯定是不同的，我們都在積極處置」。該工作人員表示，目前正在積極撲救，調動了所有能調動的力量趕至現場處理，也對山火周圍居民組織疏散，目前相關數據還未統計。

貴州通報多起山火事故 2名救火人員犧牲

值得注意的是，貴州省生態農業與氣象中心發布的2月20日晚上8點至9點的「火點衛星遙感監測圖」顯示，貴州全省除遵義、銅仁市之外，全省多地都爆發山火。

貴州省生態與農業氣象中心檢測圖顯示，除遵義、銅仁市外，全省有許多起火點。

2024年2月20日14時許，貴陽市花溪區燕樓鎮突發山火。經調查，系村民呂某某(男，54歲，花溪區燕樓鎮人)在自家田中燒火土引發山火。

2月19日，據央視新聞報道，六盤水市水城縣花嘎鄉花水村發生山火，並蔓延至臨近的黔西南州普安龍吟鎮紅旗社區一帶。2月21日，普安縣龍吟鎮紅旗社區在救火過程中，兩名救火人員不幸喪生。

2月21日上午10點20分，龍吟鎮火場火勢已有效控制，各方救援力量仍在進行山火撲救。水城縣水村山火縱火人員已被警方控制。