「沒有規則就是規則」　貴州苗寨「姑媽籃球賽」歡樂開打

貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣「姑媽籃球賽」在國家4A級旅遊景區西江千戶苗寨13日開打。本次比賽由西江村自發舉辦，以「快樂、美麗」為主題，賽事將持續到2月19日。



在當地苗寨，嫁出去的姑娘被稱為「姑媽」。每逢春節，「姑媽」按照苗寨習俗，回家與親人團聚。由於「姑媽籃球賽」講究趣味性，老少皆宜、氛圍歡樂，該賽事被內地網民戲稱「沒有規則就是規則的籃球賽」，只要不把球抱回家，就不算犯規，「想怎麼玩就怎麼玩」。

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據新華網15日消息，此次比賽分為兩個組別，分別是18歲至35歲和36歲至55歲組。獎品主要以當地的銀飾鍛造技藝「非遺」傳承人為姑媽們手工打造的銀項圈、銀手鐲、銀戒指等非遺銀飾為主。此外，還有為姑媽們精心準備了回門大禮包，既是對姑媽們辛勤付出的肯定，也是對當地非遺文化的傳承和推廣。

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賽前，由75個村寨1500多名姑媽、姑爹組成的舞龍隊、回娘家禮物方陣、銀飾盛裝、姑爹姑媽家庭組合等八個方陣進行了盛大的文化巡遊展示。

報道介紹，「十步上籃」「抱著籃球沖出包圍」……球場上，姑媽們身著苗族服飾，你追我趕，加上現場幽默的解說，現場遊客爆笑連連。活動間隙還穿插了文藝表演和互動遊戲，贏得遊戲勝利的觀眾還能獲得鴨子、魚等當地農產品。