近日，全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對孫志剛作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



經查，孫志剛喪失理想信念，背棄初心使命，違背「兩個維護」政治原則，貫徹落實黨中央重大決策部署不力，陽奉陰違，搞「七個有之」，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力，在幹部考察中搞非組織活動，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規多占住房，在生活保障方面謀求特殊待遇，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違反組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；幹預和插手司法活動；不重視家風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、股份認購等方面謀利，並非法收受巨額財物。

孫志剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫志剛開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

貴州省委原書記孫志剛涉嫌受賄，遭最高檢逮捕。（網絡）

官方簡歷顯示，孫志剛在1985年3月調任武漢市經委副主任，後歷任武漢市體改委副主任，武漢市計委副主任，武漢市漢陽區區長，武漢市副市長，宜昌市長，宜昌市委書記、市人大常委會主任等職。

2002年6月，孫志剛出任湖北省委常委、省委秘書長、省直機關工委書記。2010年12月，孫志剛調至國家發展改革委，擔任國家發改委副主任，兼任國務院醫改辦主任。2013年3月，孫志剛履新國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組副書記、國務院醫改辦主任（正部長級）。2015年，孫志剛調任貴州省委副書記、省政府副省長、代理省長。2016年，當選為貴州省政府省長。2017年接任貴州省委書記，2020年卸任。