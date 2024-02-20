山東省政協原副主席孫述濤涉嫌受賄 遭提起公訴
撰文：朱加樟
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央視20日（周二）報道，山東省政協原黨組成員、副主席孫述濤涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢察院指定，由山西省大同市檢察院審查起訴。近日，山西省大同市檢察院已向山西省大同市中級法院提起公訴。
檢察機關起訴指控：孫述濤利用擔任山東省委組織部副部長，威海市委副書記、市長、市委書記，濟南市委副書記、市長，山東省政協黨組成員、副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
公開簡歷顯示，2001年1月，孫述濤擔任山東省菏澤市副市長。2007年7月，孫述濤擔任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長。2008年2月，孫述濤先後擔任威海市委副書記、副市長、代市長、市長、威海市委書記兼市委黨校校長等職。2018年5月起，孫述濤擔任濟南市委副書記、副市長、代市長、市政府黨組書記等職，2018年6月由代市長轉為市長，2022年3月離任。2023年1月，孫述濤任山東省政協副主席。在去年10月，官方公布孫述濤遭開除黨籍公職。
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