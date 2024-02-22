廣州瀝心沙大橋遭船隻撞斷　防撞能力加固提升工程曾三次延期

2月22日，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋，被貨櫃船撞擊橋體斷裂。據當地海上搜救中心最新通報，截至目前，事故造成2人死亡、1名船員輕微傷、3人失聯，2人獲救，事故原因正在調查，救援工作正全力有序開展。



《央視新聞》報道指出，事故大橋的防撞能力加固提升工程曾三次延期至2024年8月31日，三次公告內均未提到工程延期原因。



據廣州海事局通報，2月22日05時30分左右，一艘集裝箱船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂。截至上午10時，經初步調查，涉事故車輛4輛，電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。

+ 1

公開資料顯示，瀝心沙大橋1994年落成通車，位於廣州植之元油脂實業有限公司碼頭上游約438米處跨越洪奇瀝水道。2021年10月1日，《廣東省交通運輸廳關於廣州市南沙區通航橋梁防撞能力加固提升工程（瀝心沙大橋、高新沙大橋）航道通航條件影響評價的審核意見 》顯示，綜合考慮橋梁結構安全和通航安全需要，原則同意在瀝心沙大橋通航孔橋墩處（橋墩上下游側）設置防撞設施。施工作業時間為2022年4月12日至2022年9月15日。

但此後，廣州南沙海事處發布過兩次工程延期信息，分別延期至2023年3月15日、2023年8月31日。2023年9月4日，廣東省交通運輸廳再度發布公告，將該作業有效期限延期至2024年8月31日。公告內均未提到工程延期原因。

事發道路已實行交通管制。（頭條新聞）

報道同時指出，2019年7月26日，瀝心沙大橋（中心樁號K3+083）引橋箱梁曾出現較嚴重病害，經橋樑檢測單位評定為四類橋。為保障橋樑安全，廣州市南沙區交通運輸局曾於2019年7月26日16:00對瀝心沙大橋實行限制車貨總重15噸以上車輛通行措施。2020年7月2日，南沙區交通運輸局發布公告，瀝心沙大橋已完成維修加固，經橋樑檢測單位檢測評定，已升級為二類橋，技術狀況處於良好狀態，解除交通限制。