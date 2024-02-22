廣州瀝心沙大橋遭船隻撞斷　釀5人死亡｜有片

廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋，2月22日被船隻撞擊，橋體斷裂。經核實，共有4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，事故中造成5人死亡（包括空載中巴車駕駛員1人、電單車駕駛員1人、落水小貨車3人），2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。



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廣州市南沙區政府官方發布稱，2月22日5時30分左右，一艘貨櫃船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。

相關部門第一時間趕赴現場全力開展應急救援工作。瀝心沙大橋航段和路面已實行臨時交通管制，請過往船舶車輛注意繞行。事故後續情況將及時通報。

據南方財經報道，廣州巴士集團發布公告指，南沙巴士一車隊駕駛員梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至南沙區瀝心沙大橋時，大橋受橋下船只撞擊橋面斷裂，巴士隨後掉落(車上只有駕駛員一人)，駕駛員無法聯繫。現場目前圍蔽，安管人員無法進入。

事發道路已實行交通管制。（頭條新聞）

公開資料顯示，瀝心沙大橋1994年落成通車，位於廣州植之元油脂實業有限公司碼頭上游約438米處跨越洪奇瀝水道。2021年10月1日，《廣東省交通運輸廳關於廣州市南沙區通航橋梁防撞能力加固提升工程（瀝心沙大橋、高新沙大橋）航道通航條件影響評價的審核意見 》顯示，綜合考慮橋梁結構安全和通航安全需要，原則同意在瀝心沙大橋通航孔橋墩處（橋墩上下游側）設置防撞設施。

2022年8月15日，廣東省交通運輸廳航道管理處發布的《廣東省交通運輸廳關於廣州市南沙區通航橋梁防撞能力加固提升工程（瀝心沙大橋、高新沙大橋）項目通航水域水上水下施工作業延期審批辦理的意見》顯示，該項目施工作業延期至2023年8月31日，並配發相應的通航水域水上水下施工作業許可證。

該加固提升工程擬對瀝心沙大橋通航孔橋墩（16#、17#、18#、19#橋墩）加裝附着式防撞設施，由湖南常德路橋建設集團有限公司負責施工。