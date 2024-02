中國新能源第一梯隊車企新格局正成型　車企角逐進入｢戰國時代｣？

2023年將註定載入中國汽車發展史,新能源汽車產業飛速發展,「新三樣」替代「老三樣」成為新出口潮流,自主品牌開啟出海大時代。同時,行業也在大變局、不斷洗牌:華為、小米加入戰局,新勢力車企有的突破式爆發、有的困境反轉、也有的黯然離場。傳統車企中有的轉型加速、嘗試高端化破局。



本文轉載自微信公眾號「澤平宏觀」。任澤平,著名經濟學家。



2024年,車企角逐進入「戰國時代」,逐鹿中原。各大車企角逐的5大戰略重點是「五拼」:

1、拼誰能抓住智能駕駛新機遇。尤其是智能駕駛政策突破,未來能引領智能駕駛新生態的企業有大機會。



2、拼技術效率和合作效率。技術效率:比如高壓快充平台快速發展。合作效率:比如部分車企之間形成聯動效應,1+1>2,車企之間合作換電基礎設施建設、和外資車企反向合資、和數據平台企業合作、和有智能駕駛技術的企業合作等。



3、拼誰能留住用戶的信任、引發情感共鳴。新能源汽車行業正加速轉向以用戶體驗為競爭核心,價值戰的意義超越價格戰。無論是蔚來造手機、小米造車,本質上都是為了更深刻鎖定用戶需求,最大程度提供便利。



4、拼誰能做高端化、誰能出海做全球市場。一方面,埃安、長安、奇瑞等都在不斷推出更高端車型,另一方面,比亞迪、吉利都在積極布局汽車出海,用行動證明中國新能源汽車會引領全球產業發展。



5、拼突破規模瓶頸、車型盈利、持續投入能力。2024年新能源賽道進入下半場,對前沿技術研發和車型創新投入要求更高,重視規模效應、降本增效、維持較高的毛利率是車企可持續發展的先決條件。



2024年,中國新能源第一梯隊車企新格局正在成型:1家龍頭電動車企(比亞迪)+1家「新生態」車企(華為)+3家新勢力車企(蔚來、理想、小鵬)+5家轉型車企(廣汽埃安、上汽、長安、長城、吉利)。同時,也要密切關注未來的造車新秀企業。

「新生態」車企:華為和小米,2023年在新能源車賽道有大突破和大布局。區別於新勢力車企的是,兩家企業都擁有豐富的智能移動設備研發、銷售、供應鏈經驗,積累了海量生態圈群體,並且對C端用戶的深層次需求更具洞察力。

2023年,將智能駕駛、鴻蒙座艙等汽車相關的核心技術放在新公司,和傳統車企廣泛攢局、合作,發布造車生態「英雄帖」,華為以「不造車,做新時代的博世」為目標,致力於打造華為汽車生態。

2023年是華為在新能源汽車領域大舉突破的一年。在8月Mate60回歸後,12月初宣布將車BU獨立成新公司,旨在創建一個由汽車產業共同參與的電動化智能化開放平台。華為汽車產業鏈上新品迭出,從年初至今發布的多款車型,引起市場熱烈關注,問界M7在12月銷量增至2萬多台,M9大定更是在一日內突破2萬台。此外,還有華為和奇瑞汽車合作推出的智界S7上市。

華為造車生態在2023年發生結構轉變,更集中、更專業、更專注。從過去參與汽車產業的三種模式:一級供應商模式、Huawei Inside模式、智選車模式,轉變為更專注的模式——實質上是「鴻蒙智行生態+車BU賦能」的統一生態。鴻蒙智選目前以問界與智界兩大品牌為主,阿維塔品牌作為長安參與HI模式的外延,更有可能成為車BU獨立後和長安等企業合資的組成部分。賽力斯、奇瑞、江淮、北汽等車企也收到了車BU開放股權邀請。

隨著華為造車模式探索成熟、生態布局完善、以及系統用戶的拓寬,我們可能會預見:未來更多的中國車企和核心供應商加入其構建的汽車產業新生態。

小米入局造車,補齊「人車家」生態的最後一塊拼圖。小米在2023年12月底發布第一款車型SU7,標誌著小米從手機業務擴向智能家居後,進一步在生活出行領域布局完善。未來汽車的智能進化邏輯將大升級,從插件邏輯變成了生態邏輯,小米定義的智能汽車,不再是傳統地將智能化去視作升級的一種插件,堆疊算力和智能應用,而是把汽車作為原生的智能生態節點,實現設備互聯互通,融入更大的全場景智能生態,連接移動設備和家庭智能設備,鏈接人、車和家。

小米龐大用戶基礎和渠道力,為造車構築護城河。不同于傳統思路,小米造車並未剝離新設汽車品牌,而是延續了小米Logo。這樣做的優勢:一是在於小米手機的用戶基礎龐大,消費者從認知到購置小米汽車的綜合成本較低。二是小米布局廣泛的線下手機門店也能與汽車終端渠道結合,減少汽車業務的銷售成本。

但是,小米出戰汽車市場,能否全勝?問題和焦點在於市場定位、營銷打法以及產品體系。小米的首款車定價廣受關注。當前新能源車主要競爭集中在A級車,占新能源乘用車份額的38.5%,而小米SU7作為一款C級車,定位屬於用戶基礎較小的中高端市場。採取傳統的定價策略勢必會出現預期偏差,如何去平衡銷量、利潤、品牌去對第一款車進行定價?以及後續推出何種車型打造不同定位的系列組合、進而去打造規模優勢?或許是小米的首要課題。

2023年全年共交付37.6萬輛,同比增長182%。同時理想也是第一家月銷量突破5萬的新勢力車企。憑藉精准的細分市場定位和品牌塑造,理想深耕增程式SUV市場,其L7/8/9新車型拓寬產品線,L7車型2023年總銷量13.54萬,達成30萬-40萬SUV銷量第一。

理想盈利,成為新勢力「跑出來」的暫時龍頭。通過精簡SKU和極致項目流程管理,在2023年一季度首次實現盈利,淨利潤1.35億美元,三季度毛利率維持行業第一,高達21.6%,淨利潤達成8.4億美元,同比增長366%。

理想汽車的智能駕駛領域投入,相較於其他新勢力車企或許存在一定差距。2023年底,理想汽車完成AD Max城市NOA(自動輔助駕駛導航)全國100個城市覆蓋,未來繼續逐步發展。

未來純電技術大突破,增程式是否是全市場的過渡路線?理想汽車下重注增程式路線,因此對於未來的技術大變革趨勢,他會去如何應對?需要持續關注。隨著800V快充平臺普及以及購置稅新規對插混車型的要求進一步提高,市場對於純電動駕駛的里程焦慮在緩解,「油電同感」成為電池技術發展的大趨勢,以增程式立足市場的車企,或需要在電池升級迭代和純電化轉型路線上進行抉擇。

2023年,蔚來無論是充電基礎設施、Nio phone手機布局、還是整車交付量都有顯著進展。全年交付16萬輛,同比增長30.7%,在上海豪車市場銷量超越BBA。同時,1000座換電站建設目標也在年內達成,換電基礎設施布局完善:有超過2000多座的換電站,超過1.6萬根充電樁。在智能化方面也正式發布了全域操作系統天樞和首款自研芯片產品。下半年發布NIO Phone成為「人車機」生態構建的首位探索者。12月底蔚來發布行政旗艦轎車ET9,定價80萬元,向商務用車領域拓展。

換電基礎設施布局完善,但也為其帶來挑戰。蔚來的財務狀況仍有待改善。2023年三季報實現營收53.6億美元,實現增長16%,但淨利潤為-21.7億美元,虧損擴大78.5%,拖累其在換電服務和電池研發上的投入。實現盈虧平衡依然是蔚來2024的首要目標,持續專注於提高市場份額是關鍵,進一步優化業務結構是必然之舉。

我們也看到,不管是前沿造車、布局換電站,還是自研電池、研發手機都屬於需要重資產投入的領域,競爭也足夠激烈。2023年11月底蔚來和吉利就換電等領域開展戰略合作。未來的蔚來,換電模式的朋友圈會越來越大,保持在高端市場品牌優勢的同時也減輕自身運營負擔,同時換電朋友圈也進一步鞏固其自身護城河。

全年交付14.2萬輛,同比增長17%。在一季度交付下降45.9%的困境下,小鵬汽車對營銷體系進行了快速調整與變革,最終實現了全年正增長。小鵬的主要挑戰在於扭轉毛利率,2023年三季度毛利率為-2.03%,低於同期行業均值9.7%,重視成本控制是2024年小鵬的核心課題。

小鵬的優勢在於其自動駕駛和人工智能技術,他不僅是一家車企,更是一家「AI+製造」公司。隨著智能化時代加速到來,未來小鵬汽車的優勢也將加速凸顯。接連發布雙足機器人和分體式飛行汽車科技產品也是其技術實力的背書,在人工智能席捲行業的背景下勢必發揮更多潛力。2024年小鵬提出的智能駕駛目標是「輕地圖、全場景、輕雷達」,2023年底小鵬完成了在全國52城無圖城市導航輔助駕駛功能的布局與應用,成為行業內城市智駕全量開放數第一的車企。實現NGP(智能導航輔助駕駛)廣泛覆蓋,也是檢驗全場景智駕並拓寬L4上路的必經之路。

新能源戰國時代、合縱連橫,合作似乎是新能源車企繞不開的命題。2023年,小鵬汽車也加速了外部合作。

一是7月大眾向小鵬增資7億美元,雙方共同開發電動車型,標誌著中國車企實力得到歐洲認可,新能源「反向合資」的開啟。

二是收購滴滴智能汽車開發業務,和滴滴聯合布局,計劃全新推出15萬級別的A級智能電動汽車,預計2024年量產。2024年初小鵬推出高端車型X9,用全面創新的XOS天璣系統和智駕設計開拓純電MPV賽道,也將開拓其新一年的新增長曲線。

總的而言,對於蔚小理這三家車企而言,2023年或是戰績大有突破、或是全生態布局有所收穫、或是進一步鞏固其自動駕駛發展的護城河。

但是,對於新勢力車企而言,能持續推出成熟走量的新能源車型已是必備要素,尚在產能爬坡和市場驗證的入局者恐難以存續。

新勢力中也不乏被迫重組和黯然離場的車企,即便是2015年起家,多次車型銷量領先,且在2021年純電動銷量名列全球前20的威馬汽車,也止步於上市門外,無法獲得足夠融資在2023年進入破產程序。另一方面,獲得過地方國資青睞,有成熟自主車企和外資團隊加盟的愛馳汽車,雖然車型遠銷歐洲,奪走過各類大型車展的眼球,但也在年底申請破產。也有2019年入局較晚,但由前寶馬首席高級設計師加盟的高合汽車,在2024年初傳出暫停工作傳聞,或成為本年第一個出局者。

上半場新勢力「鯰魚們」的光環開始褪去,下半場的馬拉松才剛剛開始。大產業因其快速發展的屬性、往往能夠集聚眾多優質競爭者入局,但與此同時,大變局也還在持續上演。

2023年銷量302萬輛,同比增長61.8%,市占率32%保持第一。比亞迪的優勢,一是在於全供應鏈布局、成本控制能力強大。除了車窗和輪胎輪轂,其餘核心零部件大部分實現自給供應,供應端成本和製造成本處於行業領先,從盈利能力來看,2023年三季度比亞迪汽車業務毛利率高達25.7%,遠高於特斯拉的17.9%和行業均值9.7%,在2023行業降價潮的背景下凸顯實力。二是車型開發的成功率高。旗下全系列都有能走量的車型,以王朝、海洋系列為基本盤,騰勢、仰望、方程豹品牌走高端化,2023年12月共有11款車型月銷過萬,其中6款車型超2萬。三是引領中國新能源車出口潮。比亞迪出海進展較快,海外消費者對比亞迪品牌的認知度較高。

比亞迪:The logo of the BYD Auto company is seen on a BYD SEAL electric vehicle during a BYD store opening at the car dealership Sternauto in Berlin, Germany January 31, 2024. (Reuters)