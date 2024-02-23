支持外籍人才任事業單位國有企業法人　上海浦東實施全球引才計劃

上海市浦東新區將進一步推進「明珠計劃」，支持外籍人才擔任事業單位、國有企業法人，鼓勵外籍科學家承擔國家科技計劃、擔任新型研發機構法人等，全力打造國際人才發展引領區。



上海市浦東新區發展和改革委員會指出，浦東新區今年將以國家戰略為牽引，奮力構建制度型開放示範區，充分發揮多重國家戰略疊加的獨特優勢，全面落實引領區、制度型開放和綜合改革試點等重大改革試點任務，實施功能引領「6G」計劃，加快提升全球資源配置能力，奮力構建國家制度型開放示範區。

上海浦東新區支持外籍人才擔任事業單位、國有企業法人。（示意圖片/視覺中國）

包括做強全球營運商計劃（GOP），不斷提升全球資源配置功能；提升大企業開放創新中心計劃（GOI），持續強化國際協同創新；拓展全球機構投資者集聚計劃（GIC），加快提升金融國際化水平；打響全球消費品牌集聚計劃（GCC），着力建設國際消費中心；化國際經濟組織集聚計劃（GOC），更好參與全球經濟治理；實施全球引才夥伴計劃（GTP），加快建設高水平人才高地。

力爭到2025年，培育GOP企業超過300間；培育GOI企業超過100間；新增100間全球知名機構投資者在浦東展業；消費類企業總部過百、首店過千；集聚國際經濟和科技類組織超過45間等。