上海女教師遭舉報出軌學生　大量照片聊天記錄曝光　丈夫或違法？

近日，上海市徐匯區某中學一名張姓女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」，大量微信露骨聊天記錄曝光，引發關注。涉事教師就職的上海市第二中學19日（周一）通報指，立即會同相關部門開展調查，已第一時間對涉事教師予以停職。



不少內地律師及法律專家就事件作出解讀，指出如果男學生自願與張女發生關係，張女應該不會被治安處罰及追究刑事責任，相反張女丈夫主動向社會公開網上流傳的聊天記錄和照片，可能涉嫌侵害張女和男學生的私隱權、名譽權等。



北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山在微博表示，如事件屬實，張女可能會被教育主管部門處分，甚至會被撤銷教師資格。根據《中小學教師違反職業道德行為處理辦法》的規定，與學生發生不正當關係屬於應予處理的違反教師職業道德的行為，會受到處分直至撤銷教師資格。

岳屾山指，如果男生自願包括被引誘發生關係，張女應該不會被治安處罰及追究刑事責任。但如果是通過脅迫等方式強迫男生發生關係的，或涉強制猥褻罪。

丈夫公開聊天記錄和照片涉侵犯私隱

湖北武珞律師事務所的商乂濤律師則指，如果是張女丈夫主動向社會公開網上流傳的聊天記錄和照片，張女丈夫可能涉嫌侵害張女和男學生的私隱權、名譽權等，假如是從其他渠道流出，則受理舉報的單位應承擔管理不善的責任。

商乂濤律師指，如最終調查結果表明該聊天記錄為偽造，或存在其他不實情形，則舉報人可能需要承擔侮辱、誹謗的刑事責任。

離婚或需承擔精神損害賠償責任

商乂濤律師又表示，在網傳聊天記錄屬實的前提下，張女身為其婚姻家庭中的一員，應對配偶和家庭盡到忠實義務。否則，如果主張離婚，存在過錯的一方可能需要承擔一定的精神損害賠償責任。

大量微信露骨聊天記錄在網上曝光（點圖放大）：

+ 3

據早前報道指，網友發布的消息顯示，2月16日上午，自稱為上海市徐匯區某中學化學老師兼高一班主任丈夫的微信用戶，實名轉發公開了多張他的張姓妻子與其16歲高一男學生的微信聊天截圖，斥責妻子「出軌」、「與未成年人發生關係」，「試問這樣師德敗壞的人，怎麼配為人師教書育人？」更嘲諷兩人對話堪稱「未成年勾引指南」。此事在貼吧等平台發酵後，於2月18日登上微博熱搜，引發高度關注。

兩人的照片和大量微信露骨聊天記錄在網上曝光。據張女的丈夫自述，為了不被發現出軌行為，張女在微信上給涉事男學生改了備註名字，用一名已畢業的女學生名字為對方的備註名字。

對話紀錄顯示，兩人對話就像熱戀中的情侶，男方頻頻誇獎張女長得漂亮還年輕得像個學生，而張女也經常給對方發自己的照片。內容中顯示，男方非常清楚張女已經結婚，還明確告知張女自己不能當小三。

兩人還一起約會去私人戲院及酒店等地方。對話顯示，張女稱，「聊天紀錄被人看到會瘋掉」，所以兩人互相叮囑「要小心」。

2月19日上午，徐匯區教育局回應內媒《南方都市報》稱，已經知曉這一事件，「現在正在調查中」。

涉事教師就職的上海市第二中學19日（周一）通報：近日，網傳我校「一女教師與學生存在不正當師生關係」。學校高度重視，立即會同相關部門開展調查，並已第一時間對涉事教師予以停職。後續，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。