國家統計局：北上廣深新房售價月跌0.3%　降幅收窄

國家統計局23日公布數據顯示，今年1月份，內地一線城市新建商品住宅銷售價格月跌0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點；在70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少，商品住宅銷售價格月跌幅整體收窄、同比整體延續降勢。



數據顯示，內地一線城市新建商品住宅1月份的銷售價格，北京、廣州和深圳分別月跌0.1%、0.8%和0.7%，上海上漲0.4%。若按年計算，一線城市新建商品住宅銷售價格年跌0.5%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，北京和上海分別上漲1.3%和4.2%，廣州和深圳分別下降3.6%和4.1%。

國家統計局23日公布數據顯示，今年1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格月跌0.3％，降幅比上月收窄0.1個百分點。（路透社）

一線城市在二手住宅銷售價格表現方面，則是月跌1.0%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。但按年計算，一線城市二手住宅銷售價格年跌4.9%，降幅比上月擴大1.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降3.7%、4.5%、6.1%和5.2%。

另在70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個；但同比下降城市分別有53個和70個，比上月分別增加5個和1個。