南京住宅大火釀15死　一家四口遇難最小僅4歲　揭消防隱患早存

南京雨花台一處社區23日凌晨發生火災，共造成15人遇難，44人住院治療。由於火災發生在多數人熟睡的時刻，許多住戶發現時房間已經滿是濃煙。有民眾表示，其親人一家四口不幸遇難。



遇難者家屬趙女士表示，其堂妹一家是明尚西苑失火樓棟7樓的住戶，其中，堂妹的家翁剛好回安徽了，但其家婆和丈夫都確認不在了，「怕我二爸二嬸受不住，我們家大多都是獨生子女。他們被通知今早8點去確認那十五名遇難者，剛剛才知道，堂妹和侄子也都不在了」。據趙女士介紹，其堂妹和堂妹夫年齡都在30歲左右，小侄子更只有4歲。

南京市消防救援支隊支隊長梁軍在記者會上指出，23日4時39分，南京市消防救援支隊指揮中心接獲報警：雨花台區明尚西苑6棟發生火災。獲報後，南京市消防救援支隊迅速調集25輛消防車、130名指戰員到場處置。6時01分明火被撲滅，14時許現場全部搜救工作結束。梁軍稱，經初步分析，火災為6棟建築地面架空層電動單車停放處起火引發，具體原因正在進一步調查中。

報道稱，早在2020年，就曾有疑似該小區的2棟住戶多次發布內容稱，架空層充電位置不夠，單元門內存放不少電動單車，且上電梯充電。住戶還稱已多次向街道與物業反映問題，但均未有實質性應對措施。該小區曾在2019年發生火災，後來由於不少居民將電動單車停放在架空層，即一樓單元門旁的廊道中，存在消防隱患，引發投訴和媒體關注。