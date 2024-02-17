華女南京機場被國安拘留　疑為敏感美企工作受查

據英國傳媒報道，一名為美國物流公司Safe Ports在遼寧大連開設辦公室的中國女子，去年12月在南京機場失聯。隨後，大連市國家安全局通知家屬，指女子涉嫌為境外非法提供國家秘密遭到拘留。目前，家屬尚不知道女子身處何方。據了解，Safe Ports的重要客戶包括美國國防部，在公司簡介中，Safe Ports提到曾在阿富汗和伊拉克提供國防物流解決方案，「在充滿挑戰的環境中為我們的美軍提供服務」。



事主為50歲的艾蜜莉·陳（Emily Chen），據英國《衛報》（The Guardian）周四（15日）報道，她去年12月從居住地卡塔爾首都多哈飛往江蘇南京祿口國際機場後失蹤。其美國籍丈夫倫特（Mark Lent）指出，妻子當時給家人發訊息稱已經着陸，但卻並未從機場出來。4天後，她的兒子收到來自大連市國家安全局的一封信，稱她於12月30日因涉嫌為境外非法提供國家秘密而被拘留。該罪名情節嚴重者，可判處10年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。

艾蜜莉·陳於南京祿口國際機場被捕。（網上圖片）

《衛報》一度聯繫到大連市國家安全局，詢問具體原因，但後者拒絕置評。而據倫特表示，妻子與大連只有一個聯繫，就是去年她花了4個月的時間幫助一家美國物流公司在當地開設辦公室。倫特又指，妻子絕對不會從自己的國家竊密，「我的妻子只是一個無辜的旁觀者」。現時，他正努力籌集資金，應對為妻子的律師費和家庭生活。另外，艾蜜莉·陳的兒子也是中國公民，上周他試圖在上海登機時被禁止出境。

據報道，艾蜜莉·陳在去年1月至4月期間以自由工作者身分為Safe Ports工作，該公司創辦人兼執行長鄧肯（Lucy Duncan）表示希望在大連設立辦事處，以擴大業務，為海港提供綠色技術解決方案。對於艾蜜莉·陳在公司的工作，鄧肯稱是純粹的行政工作，包括尋找辦公空間等任務，「我不知道她為什麼被拘留」。而Safe Ports亦最終決定不再繼續在大連的專案，部分原因是艾蜜莉·陳在多哈一晶法國能源公司找到一份全職工作。鄧肯又強調，外國人生存環境的惡化，意味著在中國做生意是不可能的。

倫特與妻子艾蜜莉·陳。（FB）

報道又指，官方沒有證實艾蜜莉·陳被拘留與她在Safe Ports的工作有關，然而作為重要海軍基地的所在地，這將使有關大連港口的任何詢問成為敏感問題。而在此前，Safe Ports曾與美國國防部合作，例如協助向阿富汗軍隊提供補給，可能因此引起了中國當局的關注。

目前，艾蜜莉·陳被拘留的方式為「指定居所監視居住」，這允許當局將個人拘留長達6個月，且不得與律師、其家人聯繫，也不得上訴。倫特表示，自己現時不知妻子在哪，美國大使館已以妻子不是美國公民為由拒絕幫助，相信只有神蹟才能拯救他們。